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Pakistan Republic Day: न तेल है न गैस, तालिबान के हमले का भी डर, पाकिस्तान नहीं मनाएगा अपना गणतंत्र दिवस, मिलिट्री परेड भी कैंसिल
पाकिस्तान कच्चे और रिफाइंड ईंधन के लिए खाड़ी देशों से होने वाले आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है. ये सारा तेल होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते आता है. ईरान युद्ध से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है.
Pakistan Republic Day 2026: ईरान युद्ध से एशिया के कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं. तेल और गैस की किल्लत से जूझ रहे देशों में पाकिस्तान भी है. पाकिस्तान में संकट इतना बड़ा हो गया है कि 23 मार्च को देश के गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले समारोह रद्द कर दिए हैं. इस दिन मिलिट्री परेड भी नहीं होगी. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर ने इसकी घोषणा की है. बयान में यह भी बताया गया है कि भव्य समारोह के बजाय, सिर्फ एक सादा झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा.
यह फैसला अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में आई रुकावटों के कारण लिया गया है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को तालिबान के हमले का डर भी सता रहा है. अफगानिस्तान से जारी तनाव के बीच पाकिस्तान को आशंका है कि तालिबान या टीटीपी मिलिट्री परेड को निशाना बना सकते हैं.
पाकिस्तान 23 मार्च को क्यों मनाता है गणतंत्र दिवस?
पाकिस्तान अपने इतिहास में 23 मार्च को एक खास दिन मानता है. ये दिन 1940 के ‘लाहौर प्रस्ताव’ से जुड़ा हुआ है. इसी दिन ‘ऑल-इंडिया मुस्लिम लीग’ ने आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के लिए एक अलग और स्वतंत्र देश की मांग की थी. यह मांग 1947 में भारत के विभाजन के रूप में सामने आई. इसके बाद 23 मार्च, 1956 को पाकिस्तान ने अपना पहला संविधान लागू करते हुए एक ‘गणराज्य’ (Republic) का दर्जा हासिल किया था.
कितना बड़ा है पाकिस्तान का तेल संकट
पाकिस्तान कच्चे और रिफाइंड ईंधन के लिए खाड़ी देशों से होने वाले आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है. ये सारा तेल होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते आता है. ईरान युद्ध से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है. पाकिस्तान के लिए हालात इतने खराब हैं कि उसे अपनी बची-खुची अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अजीबो-गरीब फैसले भी लेने पड़ रहे हैं.
पाकिस्तान ने केंद्रीय और प्रांतीय विभागों में सरकारी गाड़ियों को 60 फीसदी तक सड़क से दूर रखने का फैसला किया है. सरकारी ऑफिस में ग्रेड-20 के अधिकारी जो 3,00,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनसे अपनी मर्जी से दो दिन की सैलरी छोड़ने को कहा गया है. सरकार ने प्रांतीय और केंद्रीय सदन के सदस्यों को दो महीने के लिए सैलरी और अलाउंस में 25 फीसदी की कटौती करने का भी निर्देश दिया है. यही नहीं पाकिस्तान सरकार ने सरकारी गाड़ियों के लिए पेट्रोलियम प्रोविजन को 50 फीसदी कम करने का फैसला भी लिया है.
तालिबान के हमले का भी डर
अफगानिस्तान से युद्ध और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के साथ लगातार लड़ाई ने भी पाकिस्तान को कमजोर कर दिया है. हाल ही में काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी. इसके बाद पाकिस्तान को तालिबान और उसके समर्थक संगठनों की तरफ से भीषण पलटलार का डर भी सता रहा है.
कैसे हैं अफगानिस्तान सीमा पर हालात?
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. हालांकि दोनों ने ईद-उल-फ़ितर के अवसर पर अस्थायी संघर्ष विराम की घोषणा की है. लेकिन, टकराव ज्यादा समय तक शांत रहने की उम्मीद नहीं है. इस्लामिक देशों सऊदी अरब, कतर और तुर्की के अनुरोध पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने संघर्ष को 18/19 मार्च की मध्यरात्रि से 23/24 मार्च की मध्यरात्रि तक रोकने की सहमति जताई है. हालांकि, अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बिउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि अगर उकसाया गया तो अफगानिस्तान तुरंत जवाब देने में संकोच नहीं करेगा.
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