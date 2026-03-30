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Oil Crisis Will Begin In Asia Pass Through Europe And Reach The Us Warns Jp Morgan Report

एशिया से शुरू होगा तेल संकट, यूरोप होते हुए पहुंचेगा अमेरिका, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में चेतावनी

Oil Crisis: एशिया में कम हो रहा तेल भंडार, अमेरिका और यूरोप को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है.

(photo credit AI, for representation only)

Oil Crisis: ईरान युद्ध के चलते होर्मुज स्ट्रेट अभी बंद है. मिडिल ईस्ट का तेल बाकी दुनिया में नहीं जा पा रहा है और कीमत 116 डॉलर प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं. प्रमुख अमेरिकी वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि एशिया पर इसका असर सबसे पहले पड़ेगा.

किस महाद्वीप में कितने दिन में पहुंचता है तेल

आमतौर पर, फारस की खाड़ी से तेल का शिपमेंट 10 से 20 दिनों में एशिया पहुंचता है. लगभग 20 से 35 दिनों में यूरोप और अफ्रीका और फिर आखिर में लगभग 35 से 45 दिनों के बाद अमेरिका पहुंचते हैं.

शिपमेंट ज्यादातर खत्म हो चुके हैं

रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी तेल टैंकर 28 फरवरी को स्ट्रेट से निकला था और युद्ध से पहले ये आखिरी शिपमेंट ज्यादातर खत्म हो चुके हैं.

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कीमत और कमी की दोहरी मार

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम की ओर बढ़ रही सप्लाई में रुकावट की वजह से एशिया को सबसे पहले दबाव महसूस होगा.

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दक्षिण-पूर्व एशिया पर खास तौर पर बुरा असर पड़ेगा. इस इलाके में तेल एक्सपोर्ट में महीने-दर-महीने 41 फीसदी की गिरावट का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में कहा गया, तेल से संबंधित मुख्य चुनौती कीमत से कमी में बदल गई है.

फिर कैसे दूसरे महाद्वीपों में पहुंचेगा संकट

दक्षिण पूर्व एशिया के बाद स्थिति से अफ्रीका प्रभावित होगा, जिसका असर अप्रैल की शुरुआत तक और बढ़ जाएगा. जेपी मॉर्गन ने कहा कि तनाव के शुरुआती संकेत दिख रहे हैं. केन्या में रिटेल लेवल पर फ्यूल की कमी हो रही है, जबकि तंजानिया के पास अभी काफी स्टॉक है.

यूरोप पर इसका असर अप्रैल के बीच तक महसूस होने की संभावना है, हालांकि उसके पास मजबूत इन्वेंट्री बफर और अल्टरनेटिव अटलांटिक बेसिन सप्लाई का फायदा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को सबसे आखिर में झटका लगेगा, क्योंकि उसका घरेलू प्रोडक्शन काफी है. इसलिए शायद उसे शॉर्ट-टर्म फिजिकल शॉर्टेज महसूस नहीं होगी. लेकिन, कैलिफोर्निया सप्लाई की चुनौतियों के लिए खास तौर पर कमजोर है और देश को ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ेगा.