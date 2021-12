Olaf Scholz is elected new chancellor of Germany: बर्लिन: जर्मनी की संसद (Germany’s parliament)ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देश के नौवें चांसलर के तौर पर ओलाफ शोल्ज (Olaf Scholz) को निर्वाचित किया. इसके साथ ही एंजेला मर्केल (Angela Merkel) के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घनी आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो गयी है. शोल्ज को बुधवार को 395 सांसदों का समर्थन मिला. उनके तीन दलों वाले गठबंधन के पास 736 सीट वाले संसद के निचले सदन में 416 सीटें हैं. जर्मनी के राष्ट्रपति चांसलर के तौर पर शोल्ज के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे और संसद के अध्यक्ष आज ही उन्हें शपथ दिलाएंगे.Also Read - Tel Aviv: तेल अवीव पहली बार दुनिया का सबसे महंगा शहर बना, जानें- कौन शहर है सबसे सस्ता?

शोल्ज सरकार जर्मनी के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारी उम्मीदों के बीच कार्यभार संभालने जा रही है, लेकिन अभी उसके सामने देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने की चुनौती है. Also Read - European Union: चीन के 'बेल्ट एंड रोड' को टक्कर देने के लिए वैश्विक निवेश योजना लेकर आ रहा यूरोपीय संघ

नई सरकार मजबूत यूरोपीय संघ (ईयू) की पैरवी करेगी

जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज ने चुने जाने से पहले कल मंगलवार को कहा था कि उनकी नई सरकार मजबूत यूरोपीय संघ (ईयू) की पैरवी करेगी और ट्रांस-अटलांटिक गठबंधन को आगे बढ़ाएगी. लंबे समय से चांसलर एंजेला मर्केल की जगह लेने वाले ओलाफ शोल्ज के नाम को बुधवार को मंजूरी दिए जाने से पहले देश के तीन दलों ने प्रगतिशील गठबंधन बनाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. Also Read - Omicron Variant का खतरा: केंद्र सरकार ने की हाई लेवल मीटिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर निर्णय की फि‍र समीक्षा कर सकता है भारत

एंजेला मर्केल के कदमों पर विदेश नीति

शोल्ज ने मर्केल की विदेश नीति को कायम रखने का संदेश देते हुए कहा कि वह अपने पहले विदेश दौरे पर फ्रांस जाएंगे. मर्केल के नेतृत्व वाली सरकार में शोल्ज वित्त मंत्री एवं वाइस चांसलर के पद पर रहे. शोल्ज ने कहा कि नयी सरकार मजबूत, संप्रभु यूरोपीय संघ बनाने के लिए हाल के वर्षों में जर्मनी द्वारा किए गए प्रयासों को जारी रखना चाहती है. शोल्ज ने बर्लिन में कहा, इसके साथ ही, हम ट्रांस-अटलांटिक साझेदारी और नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में हमारे सहयोग को रेखांकित करेंगे.

शोल्ज ने माना कि जर्मनी का अमेरिका के साथ करीबी संबंध है

फरवरी में बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक के आयोजन के बहिष्कार किए जाने के मुद्दे पर क्या जर्मनी अमेरिका का साथ देगा, इस बारे में शोल्ज ने सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं दिया. शोल्ज ने माना कि जर्मनी का अमेरिका के साथ करीबी संबंध है, लेकिन कहा कि ओलंपिक मुद्दे पर कदम उठाने के संबंध में अभी फैसला नहीं हुआ है.

समझौते से शोल्ज के संसद में चुने जाने का रास्ता साफ हुआ

शोल्ज की मध्य वाम पार्टी ‘सोशल डेमोक्रेट्स, पर्यावरण के मुद्दों को उठाने वाली पार्टी ‘ग्रीन्स’ और कारोबार समर्थक ‘फ्री डेमोक्रेट्स’ के बीच हुए समझौते को तीन पार्टियों के सदस्यों से हाल के दिनों में मजबूत समर्थन मिला. समझौते से शोल्ज के संसद में बुधवार को चुने जाने का रास्ता साफ हुआ, क्योंकि तीनों दलों के पास ठोस बहुमत है. पहली बार सरकार बनाने के लिए तीनों दलों ने समझौता किया है.

शोल्ज की मध्य वाम पार्टी की ये हैं प्राथमिकताएं

नई सरकार के लिए, खासकर ग्रीन्स पार्टी के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर कदम उठाना शीर्ष प्राथमिकता है. अन्य प्राथमिकताओं में यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण और अधिक उदारवादी सामाजिक नीतियों की पेशकश करना शामिल है. इन सबसे ऊपर, सरकार को कोरोना वायरस संक्रमण की उच्च दर को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत होगी.

मर्केल की मध्य दक्षिणपंथी विपक्ष की भूमिका में रहेगा

जर्मनी में सितंबर में हुए चुनाव से पहले कई मुद्दों पर वैचारिक मतभेद रखने वाले तीन दलों के बीच समझौता अपेक्षाकृत जल्दी और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है. जर्मनी की 16 साल से चांसलर मर्केल ने इस बार पद के लिए अपनी रुचि नहीं दिखाई. मर्केल का मध्य दक्षिणपंथी यूनियन ब्लॉक चुनाव में हार के बाद विपक्ष की भूमिका में रहेगा. (इनपुट भाषा)