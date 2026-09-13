ओमान के पास कमर्शियल जहाज पर हमला, 14 भारतीयों में से 13 सुरक्षित; एक लापता

मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. दूतावास ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय नाविक की तलाश में चल रहे अभियान में सहयोग कर रहा है.

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Oman Coast: Fire breaks out on merchant vessel MT Jalveer

ओमान के पास रविवार सुबह एक कमर्शियल जहाज पर हमला हुआ. इस हमले के बाद जहाज पर सवार 14 भारतीय नाविकों में से 13 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नाविक अभी भी लापता है. विदेश मंत्रालय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि लापता भारतीय की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. विदेश मंत्रालय ने ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज एमटी अल गैया पर हुए हमले की निंदा की है. मंत्रालय के मुताबिक, जहाज पर कुल 14 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. इनमें से 13 भारतीयों को सुरक्षित बचाकर किनारे पर पहुंचा दिया गया है. वहीं, एक भारतीय नागरिक का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

भारतीय दूतावास ने क्या कहा

मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है. दूतावास ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय नाविक की तलाश में चल रहे अभियान में सहयोग कर रहा है. ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि पनामा के झंडे वाले टैंकर एमटी अल गैया पर सवार भारतीय नागरिकों के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. 13 भारतीयों के लिए बचाव अभियान पूरा हो चुका है और उन्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया है. वहीं, एक लापता चालक दल के सदस्य की तलाश अभी जारी है.

विदेश मंत्रालय का तनाव कम करने पर जोर

विदेश मंत्रालय ने इस घटना के बाद क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया. मंत्रालय ने कहा कि बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम किया जाना चाहिए और क्षेत्र में शांति कायम करने की कोशिश होनी चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि कमर्शियल जहाजों, नाविकों, आम नागरिकों और नागरिक ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जा सकता. भारत ने यह भी अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों की आवाजाही और व्यापार का रास्ता जल्द से जल्द सुरक्षित और सामान्य किया जाए. मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को बचाने में मदद करने के लिए ओमानी अधिकारियों का धन्यवाद भी किया.

इससे पहले भी भारतीय जहाजों को क्षेत्र में निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पिछले महीने भारतीय ध्वज वाले कमर्शियल जहाज एमएसवी फैजे नूरे ओलिया पर यमन के तट के पास लाल सागर में हमला हुआ था. यह जहाज 4 अगस्त 2026 को डूब गया था. उस घटना में सवार सभी 13 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया था. (एजेंसी इनपुट्स सहित)