ओमान के पास जहाज पर हमला, 11 भारतीय सवार थे, एक अब भी लापता

ओमान के तट के पास एक व्यापारी कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला हुआ है. इस जहाज में 11 भारतीय नागरिक भी सवार थे. भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि 10 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है. घटना के बाद भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है. मस्कट में भारतीय दूतावास ओमान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है और लापता भारतीय की तलाश पर नजर बनाए हुए है. भारत ने बचाव अभियान में मदद के लिए ओमान सरकार और वहां की एजेंसियों का धन्यवाद भी दिया है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापारी जहाजों और आम नागरिकों से जुड़े ढांचे पर हमला किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता. भारत ने सभी पक्षों से तनाव कम करने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है. सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री रास्तों पर जहाजों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का बड़ा व्यापार इन्हीं रास्तों से होता है. भारत ने साफ कहा कि समुद्र में बढ़ते तनाव से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. इसलिए सभी देशों को संयम बरतने की जरूरत है.
पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने कहा कि उनके पिता अली खामेनेई और युद्ध में मारे गए लोगों की मौत का जवाब दिया जाएगा. वहीं CNN की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान कुछ परमाणु ठिकानों पर फिर से निर्माण का काम कर रहा है. दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका पर समझौते का पालन नहीं करने का आरोप लगाया. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अमेरिका या उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाया तो जवाब बेहद कड़ा होगा.
ओमान के मैरिटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बताया कि हमले के बाद GFS गैलेक्सी जहाज से 23 नाविकों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक नाविक अब भी लापता है. वहीं ओमान ने अपने क्षेत्र में ड्रोन हमलों को लेकर ईरानी राजदूत को बुलाकर विरोध दर्ज कराया है. अमेरिका ने भी कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है और वहां से व्यापारी जहाजों की आवाजाही जारी रहेगी. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भरोसा दिलाया कि इस अहम समुद्री रास्ते की सुरक्षा के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है. उधर ओमान में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर कई देशों में देखने को मिल रहा है. कतर की राजधानी दोहा में हमले के बाद गिरे मलबे से एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए. लेबनान में भी इजराइली सेना की ओर से गोलीबारी की खबर सामने आई है. वहीं बहरीन ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए नागरिक इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को अपनी रणनीतिक ताकत बताते हुए उसकी हर हाल में रक्षा करने की बात कही है. लगातार बढ़ते तनाव के बीच पूरी दुनिया की नजर अब पश्चिम एशिया की स्थिति और समुद्री सुरक्षा पर बनी हुई है.
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