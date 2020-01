नई दिल्ली : ओमान (Oman) के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद (Qaboos bin Said al Said) का शुक्रवार को 79 साल की उम्र में निधन हो गया. अपने पिता सईद बिन तैमूर का तख्तापलट कर ओमान की गद्दी पर काबिज हुए काबूस बिन सईद अल सईद पिछले 50 सालों से ओमान की गद्दी पर राज कर रहे थे. ऐसे में सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन पर ओमान में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने भी शनिवार को ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें क्षेत्रीय शांति का प्रतीक बताया.

आधुनिक अरब क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले नेता ओमान के सुल्तान काबूस का 79 साल की उम्र में निधन हो गया. राजशाही ने शनिवार को यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है. वह एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने ओमान को एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र में बदल दिया.”

Sultan Qaboos was a true friend of India and provided strong leadership for developing a vibrant strategic partnership between India and Oman. I will always cherish the warmth and affection I received from him. May his soul rest in peace.

