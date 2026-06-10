ओमान के तट पर कैसे हुआ टैंकर पर हमला? 24 भारतीयों में से 3 लापता; बचाव अभियान जारी

ओमान के तट पर सेत्तेबेलो तेल टैंकर पर हुए हमले के बाद 24 भारतीय नाविकों में से 3 लापता बताए जा रहे हैं. खबर मिलने के बाद, ओमानी नौसेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

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विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है. (Photo frim Al Jazeera)

ओमान के तट के पास आज यानी बुधवार (10 जून) को एक तेल टैंकर पर हमले हुआ. समुद्री सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, टैंकर पर कथित तौर पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया गया, जिसके बाद जहाज पर अफरा-तफरी मच गई. इस घटना में दो चालक दल के सदस्य लापता हो गए जबकि एक अन्य घायल हो गया. ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा संगठन एम्ब्रे का कहना है कि यह हमला ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से जुड़ी अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की ओर से इस मामले पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

24 भारतीयों समेत 28 सदस्य थे जहाज पर सवार

हमले का शिकार हुआ जहाज सेत्तेबेलो नाम का एक पलाऊ-ध्वज वाला केमिकल और ऑयल उत्पाद टैंकर था. जहाज पर कुल 28 चालक दल के सदस्य मौजूद थे, जिनमें 24 भारतीय नागरिक शामिल थे. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि लापता लोगों में भारतीय नागरिक शामिल हैं या नहीं. भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि 24 भारतीयों में से 21 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं. जहाज ने ओमान के सोहर बंदरगाह से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर-पूर्व में इंजन रूम में आग लगने की सूचना दी थी, जिसके बाद ओमानी नौसेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया.

अमेरिका-ईरान तनाव से जुड़ा बताया जा रहा हमला

यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच समुद्री मार्गों को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरान से जुड़े समुद्री व्यापार पर नाकेबंदी शुरू कर रखी है. यह कदम तब उठाया गया था, जब ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्गों में से एक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लगाए थे. अमेरिकी सेना के अनुसार हाल के दिनों में कई ऐसे जहाजों को रोका गया या उनकी दिशा बदली गई जो नाकेबंदी नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. इसी क्रम में ओमान की खाड़ी में एक अन्य तेल टैंकर को भी हाल ही में रोका गया था.

शैडो फ्लीट जहाज भी बने निशाना

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि इस अभियान के तहत केवल ईरानी जहाज ही नहीं बल्कि तथाकथित शैडो फ्लीट टैंकर भी निशाने पर हैं. ये आमतौर पर पुराने जहाज होते हैं, जिनके पास पश्चिमी देशों का बीमा नहीं होता और जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित तेल के परिवहन के लिए किया जाता है. कई बार ये जहाज अलग-अलग देशों के झंडे के तहत चलते हैं, ताकि उनके असली मालिक, माल और गतिविधियों को छिपाया जा सके. विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्री व्यापार पर बढ़ता दबाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी चुनौती बन सकता है.

भारत ने जताई चिंता

भारत सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ओमान स्थित भारतीय दूतावास बचाव अभियान पर लगातार नजर बनाए हुए है. सरकार ने क्षेत्र में बढ़ते हमलों को बेहद चिंताजनक बताते हुए तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है. वहीं संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज ने भी सभी पक्षों से जिम्मेदारी दिखाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि निर्दोष नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी हाल में वाणिज्यिक जहाजों तथा नागरिक ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. साथ ही अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर सुरक्षित और निर्बाध व्यापार बहाल करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया.