Explained: साल गुजर जाता है मगर यहां दिन ही खत्म नहीं होता, वैज्ञानिकों ने खोजी अंतरिक्ष की अनोखी दुनिया

अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अनोखे ग्रह पर शोध किया है, जहां एक दिन उसके पूरे साल से भी लंबा है. CoRoT-2 b नाम का यह विशाल गैसीय ग्रह अपने तारे का चक्कर केवल 1.5 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि अपनी धुरी पर एक बार घूमने में उसे करीब 3 दिन लगते हैं.

Written by: Ikramuddin
Updated: June 20, 2026, 7:41 PM IST
CoRoT-2 b
सुनने में आपको ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है. मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बिल्कुल सच है. (Photo/NASA)

अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह मिला है जिसने वैज्ञानिकों की बेहद पुरानी सोच को चुनौती दे डाली है. इस अनोखे ग्रह पर एक दिन इतना लंबा है कि उसे पूरा होने में ही दो साल गुजर जाते हैं. सुनने में आपको ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है. मगर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बिल्कुल सच है. हाल ही में हुए एक शोध में पता चला है कि CoRoT-2 B नाम का एक ये विशाल ग्रह अपने तारे का चक्कर इतनी तेजी से लगाता है कि उसका एक साल केवल 1.5 पृथ्वी दिन का होता है. वहीं, अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में उसे पृथ्वी जैसे करीब तीन दिन लगते हैं. यानी यहां एक दिन, एक साल से भी लंबा है.

क्या है CoRoT-2 b?

CoRoT-2 b एक ‘हॉट ज्यूपिटर’ ग्रह है. हॉट ज्यूपिटर उन विशाल गैसियस प्लेनेट को कहा जाता है, जो आकार में हमारे सौरमंडल के ग्रह बृहस्पति जैसे होते हैं. मगर अपने तारे के बेहद करीब मौजूद रहते हैं. तारे के पास होने की वजह से इन ग्रहों का तापमान बहुत ज्यादा होता है. यही कारण है कि वैज्ञानिक इन्हें ‘हॉट ज्यूपिटर’ कहते हैं. CoRoT-2 B भी इसी कैटेगरी का ग्रह है और यह अपने तारे के काफी करीब चक्कर लगाता है.

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वैज्ञानिकों को क्यों हुई इतनी हैरानी

दरअसल अब तक वैज्ञानिकों का मानना था कि लगभग सभी हॉट ज्यूपिटर ग्रह ‘टाइडली लॉक्ड’ हो जाते हैं. आसान भाषा में मतलब ये है कि ग्रह अपनी धुरी पर उतनी ही गति से घूमता है जितनी गति से वह अपने तारे का चक्कर लगाता है. ऐसे में ग्रह का एक ही हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है. इसका सबसे आसान उदाहरण पृथ्वी का चंद्रमा है. चंद्रमा हमेशा हमें अपना एक ही चेहरा दिखाता है, क्योंकि उसकी घूर्णन और परिक्रमा अवधि लगभग समान है. लेकिन CoRoT-2 B ने इस नियम को चुनौती दे दी है.

क्या है टाइडल लॉकिंग?

जब किसी ग्रह या उपग्रह की घूर्णन गति और परिक्रमा गति एक जैसी हो जाती है, तो उसे टाइडल लॉकिंग कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना था कि अपने तारे के बहुत करीब मौजूद ग्रहों पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि समय के साथ उनकी घूमने की गति धीमी पड़ जाती है और वे टाइडली लॉक्ड हो जाते हैं. यही वजह है कि अधिकांश हॉट ज्यूपिटर ग्रहों को लेकर यह धारणा बनी हुई थी.

इस ग्रह में क्या मिला अलग?

मगर CoRoT-2 b का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रह का सबसे गर्म हिस्सा वहां नहीं है जहां आमतौर पर होना चाहिए. दूसरे हॉट ज्यूपिटर ग्रहों में सबसे गर्म क्षेत्र ग्रह की गति की दिशा में थोड़ा आगे दिखाई देता है. लेकिन इस ग्रह में ऐसा नहीं था. इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई संभावनाओं पर काम किया. शुरुआत में माना गया कि बादल गर्म हिस्से को छिपा रहे होंगे या फिर ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र तापमान को प्रभावित कर रहा होगा. लेकिन नए अध्ययन से संकेत मिले कि ग्रह अपेक्षा से धीमी गति से घूम रहा है.

दिन पूरा होने से पहले गुजर जाते हैं दो साल

शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने ग्रह की गति और घूर्णन दर का विश्लेषण किया. इसके बाद नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे. CoRoT-2 B अपने तारे का एक चक्कर केवल 1.5 दिन में पूरा कर लेता है. वहीं उसे अपनी धुरी पर एक बार घूमने में करीब 3 दिन लगते हैं. इसे आसान भाषा में समझें तो ग्रह पर एक दिन खत्म होने से पहले वहां दो साल बीत जाते हैं. यानी ग्रह अपने तारे के दो चक्कर लगा लेता है, तब जाकर उसका एक दिन पूरा होता है.

इस खोज का क्या मतलब?

यह खोज सिर्फ एक अनोखे ग्रह तक सीमित नहीं है. इससे वैज्ञानिकों को ग्रहों की घूमने की गति, मौसम और जलवायु को समझने में मदद मिल सकती है. खासतौर पर उन ग्रहों के लिए जो छोटे एम-ड्वार्फ तारों के आसपास मौजूद हैं. ऐसे तारों के आसपास भविष्य में जीवन की संभावना वाले ग्रह मिलने की उम्मीद है. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी ग्रह की घूर्णन गति यह तय करती है कि वहां गर्मी कैसे फैलेगी, हवाएं कैसी चलेंगी और मौसम कैसा होगा. अगर कोई ग्रह टाइडली लॉक्ड नहीं है, तो उसकी जलवायु और मौसम पूरी तरह अलग हो सकते हैं.

सवाल-जवाब

सवाल: CoRoT-2 b क्या है?
जवाब: यह एक विशाल गैसीय ग्रह है जिसे हॉट ज्यूपिटर कैटेगरी में रखा जाता है.

सवाल: इस ग्रह पर एक दिन साल से लंबा क्यों है?
जवाब: क्योंकि यह अपने तारे का चक्कर 1.5 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि अपनी धुरी पर घूमने में करीब 3 दिन लेता है.

सवाल: हॉट ज्यूपिटर क्या होते हैं?
जवाब: बृहस्पति जैसे बड़े गैसीय ग्रह जो अपने तारे के बहुत करीब स्थित होते हैं और बेहद गर्म होते हैं.

सवाल: टाइडल लॉकिंग क्या है?
जवाब: जब किसी ग्रह की घूर्णन और परिक्रमा अवधि समान हो जाती है और उसका एक ही हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है.

सवाल: क्या CoRoT-2 b पर जीवन संभव है?
जवाब: फिलहाल नहीं. यह बहुत गर्म गैसीय ग्रह है और वहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मानी जातीं.

सवाल: यह खोज क्यों महत्वपूर्ण है?
जवाब: इससे वैज्ञानिकों को ग्रहों की घूर्णन गति, मौसम और भविष्य में जीवन की संभावना वाले ग्रहों को समझने में मदद मिलेगी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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