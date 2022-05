Omicron In North Korea: उत्तर कोरिया में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन के संक्रमण से पहले मौत की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही उत्तर कोरिया में ‘बुखार’ से कई मौतें दर्ज की गई हैं. समाचार न्‍यूज एजेंसी AFP ने उत्तर कोरिया के कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी, सरकारी मीडिया के हवाले से कहा कि ‘बुखार’ से छह लोगों की मौत हो गई है. वहीं एजेंसी ने ये भी कहा है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक अबतक 10000 लोग बीमार हैं और करीब 1,87,000 लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है. इन सबका इलाज किया जा रहा है. हालांकि न्यूज एजेंसी ने यह साफ नहीं किया है कि उत्तर कोरिया में कौन- सा बुखार फैला है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं. बता दें कि कोविड-19 को लेकर देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है.Also Read - दुनियाभर में लाखों लोगों की जान ले चुके कोरोना की North Korea में एंट्री, पहला मामला सामने आया; अलर्ट जारी

#UPDATE North Korea confirms first Covid-19 death on Friday, says tens of thousands are sick.

“A fever whose cause couldn’t be identified explosively spread nationwide from late April,” Korean Central News Agency says – six people died, one with Omicron https://t.co/4f3QhCUIqr pic.twitter.com/KZbKeFzeqN

— AFP News Agency (@AFP) May 13, 2022