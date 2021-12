Omicron Latest Update: दुनिया के कई देशों में तहलका मचा रहे कोरोना के नए वैरिएंट से जंग के खिलाफ एक बड़ी बात सामने आई है. अब ओमिक्रॉन का इलाज एक टेबलेट से भी हो सकेगा और ये टेबलेट बनाया है फाइजर कंपनी ने. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान जारी कर कहा है कि फाइजर द्वारा आज जारी किए गए आंकड़ों से उत्साहित होकर, इसकी एंटीवायरल गोली COVID19 से संक्रमित लोगों में गंभीर बीमारी के जोखिम को कम करने में प्रभावी है और साथ ही यह वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और संभावित शक्तिशाली हथियार है, जिससेओमिक्रॉन का भी मुकाबला किया जा सकता है.Also Read - Omicron in India: 'भारत में मौजूद वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ अप्रभावी हो सकती हैं'

फाइजर ने बनाई है गोली पैक्सालिविड

अमेरिकी ड्रग निर्माता कंपनी फाइजर ने कहा है कि उनकी एंटीवायरल कोविड पिल (टैबलेट या गोली) पैक्सालोविड कोरोना के खिलाफ 90% प्रभावी है. कंपनी के मुताबिक इस दवा से हाई रिस्क पेशेंट्स को मौत या अस्पताल में भर्ती होने से बचाया जा सकता है. कंपनी के लैब डेटा के मुताबिक, यह दवा कोरोना के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट पर भी कारगर साबित हुई है.

फाइजर ने पिछले महीने बताया था कि यह मेडिसिन अस्पताल में भर्ती होने या मौतों को रोकने में करीब 89% प्रभावी थी और यह आंकड़े करीब 1200 लोगों पर दवा के परीक्षण के बाद जारी किए गए थे.

Encouraged by the data released by Pfizer today, showing its antiviral pill is effective at reducing risk of severe illness in people infected with COVID19. This provides another potentially powerful tool in our fight against virus, including Omicron variant: US Prez Joe Biden pic.twitter.com/mlZORp1RPe

— ANI (@ANI) December 14, 2021