Omicron Lockdown: कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ा दी है. ब्रिटेन सरकार कोरोना वायरस (Corona Virus) के नये स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron) के प्रसार की गति को थामने के लिए क्रिसमस (Christmas) के बाद दो सप्ताह के लॉकडाउन की योजना बना रही है. मीडिया में शनिवार को प्रकाशित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी है. तो वहीं नीदरलैंड की सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है और क्रिसमस लॉकडाउन के तहत 14 जनवरी तक सख्त दिशानिर्देश के तहत स्कूल-कॉलेज-रेस्टोरेंट सबको बंद करने का ऐलान किया है.

पीएम ने किया सख्त लॉकडाउन का ऐलान

एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट ने देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है. वहीं द टाइम्स के अनुसार, ब्रिटेन में भी लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है. सख्त नियम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कामकाज के अपवाद को छोड़कर बंद कमरे के अंदर बैठक करने पर प्रतिबंध और पब और रेस्तरां को आउटडोर सर्विस तक सीमित करने की योजना शामिल है. Also Read - Omicron In Delhi: बड़ी खबर, ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं, सावधानी है जरूरी, कहा LNJP के डायरेक्टर ने

Netherlands to go into Christmas “lockdown”, reports AFP News Agency quoting PM Mark Rutte

