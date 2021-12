Omicron Spread In The World: दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन वैरिएंट वाले कोरोनावायरस (COVID-19) के मामलों में एक नया उछाल देखा जा रहा है. जिसके बारे में पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका में पता चला था. इसके बाद ही सरकारों ने परीक्षण और टीकाकरण को बढ़ाने और कड़े प्रतिबंध लगाने प्रेरित किया. बता दें, ओमिक्रॉन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ‘चिंता के प्रकार’ के रूप में चिह्नित किया गया है. उसने दक्षिण अफ्रीका, यूके, फ्रांस, इटली और कई अन्य क्षेत्रों में कोविड -19 की एक नई लहर शुरू कर दी है.Also Read - Omicron Night Curfew: दिल्ली में आज से लगेगा नाइट कर्फ्यू, जानें कहां है पाबंदी, कहां मिलेगी छूट

डब्ल्यूएचओ के एमर्जेंसी डायरेक्टर माइकल रयान ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए कहा कि वर्तमान में कोई संकेत नहीं है कि ओमिक्रॉन, डेल्टा जैसे पिछले कोविड -19 वेरिएंट की तुलना में अधिक अत्यधिक संक्रामक है, जो गंभीर बीमारी का कारण बनता है.

रयान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा टीकों से उन लोगों की रक्षा करनी चाहिए जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं.

दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की स्थिति इस प्रकार है:

फ्रांस

समाचार एजेंसी एपी ने स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से बताया कि यूरोपीय राष्ट्र में रविवार को महामारी में पहली बार एक ही दिन में 100,000 से अधिक वायरस संक्रमण के मामले सामने आए.

बता दें, फ्रांस में पिछले एक सप्ताह में वायरस से 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे देश में कुल मौत का आंकड़ा 122,000 से अधिक हो गया.

क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा के अनुसार, पेरिस क्षेत्र में 100 में से 1 से अधिक लोगों ने पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिव पाए गए हैं. कोविड -19 अस्पताल में भर्ती भी पिछले एक महीने में दोगुने हो गई है.

यूके

ओमिक्रॉन देश भर में फैल चुका है. ब्रिटेन में एक ही दिन में 100,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. यूके कोविड -19 मामलों ने शुक्रवार को तीसरे दिन 119,789 से बढ़कर 122,186 का रिकॉर्ड बनाया. वहीं, 137 मौतों की पुष्टि की गई.

ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा मेंओमिक्रॉन खतरे को रेखांकित किया गया था, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि यूके में 1.7 मिलियन लोगों को 19 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में कोविड -19 था. आंकड़ों के बाद से सबसे अधिक संख्या पहली बार 2020 में जाड़े के सीजन में दर्ज की गई थी.

यूएस

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सात दिनों में प्रतिदिन औसतन लगभग 190,000 नए संक्रमणों के साथ, संयुक्त राज्य में कोविड -19 मामलों की संख्या बढ़ रही है.

सीडीसी के मुताबिक, अमेरिका में कोरोना के कुल मामलों में से 76 फीसदी से ज्यादा ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं.

न्यूयॉर्क में, स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को “18 बच्चों के लिए कोविड -19 अस्पताल में प्रवेश में चार गुना वृद्धि की पहचान की और वर्तमान सप्ताह के माध्यम से 5 दिसंबर के सप्ताह की शुरुआत में.”

इटली

लगातार तीन दिनों के रिकॉर्ड मामलों के बाद, इटली ने रविवार को 24 घंटे के अंतराल में सिर्फ 24,883 नए संक्रमण दर्ज किए. यह संख्या पिछले 54,762 से कम हो गई.

इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि शनिवार को 54,762 नए मामले सामने आए. जबकि एक दिन पहले 50,599 केस आए थे. मंत्रालय ने कुल कोरोना मामलों के लगभग एक तिहाई (28%) के लिए ओमिक्रॉन को जिम्मेदार ठहराया है.

दक्षिण अफ्रीका

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका में कोविड के लिए अस्पताल में भर्ती लोगों की संख्या रविवार को बढ़कर 9,114 हो गई. दैनिक सकारात्मक दर भी एक दिन पहले के 25.7% से बढ़कर 27.2% हो गई.

नए मामलों का सबसे बड़ा हिस्सा तटीय पश्चिमी केप प्रांत में 28% दर्ज किया गया था, इसके बाद क्वाज़ुलु नटाल 26% था, जो वर्तमान गर्मी की छुट्टियों की अवधि के दौरान घरेलू पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य थे.

इंडिया

सोमवार की सुबह तक, ओमिक्रॉन मामलों की राष्ट्रीय संख्या 508 थी, जिसमें महाराष्ट्र में 141 मामले दर्ज किए गए, जो देश में सबसे अधिक हैं.

महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में 79 मामले, केरल में 57, गुजरात में 49, तेलंगाना में 44, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, राजस्थान में 23, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में नौ, ओडिशा में आठ, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संक्रमण की सूचना मिली है. छह प्रत्येक, जबकि चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर में तीन-तीन हैं, इसके बाद यूपी में दो और लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में एक-एक है.

ओमिक्रॉन के मामलों में वृद्धि को देखते हुए, राज्य सरकारें रात के कर्फ्यू और सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर कैप जैसे कई तरह के प्रतिबंध लगा रही हैं.