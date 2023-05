Goa में SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं बिलावल भुट्टो

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी गोवा में औज और कल यानी 4-5 मई 2023 को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज गोवा आ रहे हैं. बिलावल भुट्टो गोवा में एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे. उन्होंने गुरुवार सुबह कराची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी.

बिलावल 2011 के बाद से भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं. वह बीजिंग स्थित एससीओ की विदेश मंत्रियों की परिषद (सीएफएम) में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

पाकिस्तान के विदेश विभाग कार्यालय ने कहा कि एससीओ के मौजूदा अध्यक्ष भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को एससीओ-सीएफएम बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा था.

विदेश विभाग की प्रवक्ता जहरा बलूच ने बताया कि बिलावल ने कराची से गोवा के लिए उड़ान भरी है. उन्होंने ट्विटर पर बिलावल की भारत रवानगी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, ‘विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एससीओ की विदेश मंत्रियों की परिषद में हिस्सा लेने के वास्ते कराची से गोवा के लिए रवाना हुए.’ दुनिया टीवी पर प्रसारित खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बिलावल को भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की विशेष अनुमति दी थी.

भारत रवाना होने से पहले बिलावल ने ट्वीट किया, ‘गोवा, भारत के रास्ते में हूं. शंघाई सहयोग संगठन की सीएफएम में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की नुमाइंदगी करूंगा. इस बैठक में शिरकत करने का मेरा फैसला एससीओ के चार्टर के प्रति पाकिस्तान की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरी यात्रा के दौरान, जो विशेष रूप से एससीओ पर केंद्रित है, मैं मित्र देशों के अपने समकक्षों के साथ रचनात्मक चर्चा की उम्मीद करता हूं.’