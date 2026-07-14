ईरान के मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, 8 जख्मी- UAE के ऑयल टैंकर पर किया था हमला

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर छिड़ी अमेरिका और ईरान की जंग में एक भारतीय की मौत हो गई. ईरान ने यहां से UAE के ऑयल टैंकर पर यह मिसाइल दागकर हमला किया था. इसमें 8 अन्य के घायल होने की खबर है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 14, 2026, 7:13 AM IST
Iran Attack UAE Oil tankers
ईरान का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमला @AI Photo
  • स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास स्ट्रेट ऑफ ओमानी से होकर गुजर रहे थे UAE के दोनों जहाज
  • ईरान ने क्रूज मिसाइलों से किया हमला- एक भारतीय की मौत, जबकि 8 अन्य घायल
  • ईरान ने क्रूज मिसाइल दागकर किया यह भीषण हमला
  • दोनों जहाजों के क्रू मेंबर्स ने समय रहते आग पर पाया काबू

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान शांत होने के मूड में नहीं दिख रहा है. उसने अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने ताजा हमले में संयु्क्त अरब अमीरात (UAE) के दो ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें एक भारतीय की मौत की खबर है. इसके अलावा 8 अन्य घायल हैं, घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं. UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उसके ये दोनों जहाज होर्मुज से होकर गुजर रहे थे. ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल से इन पर यह हमला बोल दिया.

ओमान के जल मार्ग से गुजर रहे थे जहाज

मंत्रालय ने बताया- उसके मोमबासा और अल बहियाह जहाज जब स्ट्रेट ऑफ ओमानी के दक्षिणी जल क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, तब ईरान ने उनके इन दोनों जहाजों को निशाना बनाया. इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जो मोमबासा पर कार्यरत था. अन्य 8 घायलों में 4 को गंभीर चोटें आई हैं, घायलों में 6 भारतीय हैं, जबकि बाकी 2 यूक्रेनी नागरिक हैं.

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क्रू-मेंबर्स ने टाला बड़ा हादसा

मिसाइल हमला के तुरंत बाद ही दोनों जहाजों में आग लग गई, जिसके चलते जान-माल का यह भारी नुकसान हुआ है. हालांकि जहाजों पर तैनात क्रू-मेंबर्स ने त्वरित एक्शन लेते हुए आग की लपटों पर काबू पा लिया, जिससे और ज्यादा बड़ा नुकसान होने का खतरा टल गया.

UAE ने ईरान को दी चेतावनी

बता दें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में एक है. UAE ने इस हमले की निंदा की है. उसने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का साफतौर पर उल्लंघन करार दिया है और ईरान को चेतावनी भी दी है कि उसे इसका जवाब देने का अधिकार है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा.

अमेरिका-ईरान में सीजफायर खत्म होने के बाद बढ़ा तनाव

बता दें पिछले महीने जून के मध्य में ही दोनों देशों ने सीजफायर कर समझौता करने की कोशिश की थी. दोनों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे लेकिन दोनों में अंतिम सहमति नहीं बन पाई और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला कर यह सीजफायर तोड़ दिया. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में एक बार फिर वही हालात हो गए हैं, जो इस साल 28 फरवरी से हुए थे.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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