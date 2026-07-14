ईरान के मिसाइल हमले में भारतीय की मौत, 8 जख्मी- UAE के ऑयल टैंकर पर किया था हमला

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान शांत होने के मूड में नहीं दिख रहा है. उसने अमेरिका के साथ चल रहे संघर्ष के बीच अपने ताजा हमले में संयु्क्त अरब अमीरात (UAE) के दो ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया है, जिसमें एक भारतीय की मौत की खबर है. इसके अलावा 8 अन्य घायल हैं, घायलों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं. UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, उसके ये दोनों जहाज होर्मुज से होकर गुजर रहे थे. ईरान ने अपनी क्रूज मिसाइल से इन पर यह हमला बोल दिया.
मंत्रालय ने बताया- उसके मोमबासा और अल बहियाह जहाज जब स्ट्रेट ऑफ ओमानी के दक्षिणी जल क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे, तब ईरान ने उनके इन दोनों जहाजों को निशाना बनाया. इसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है, जो मोमबासा पर कार्यरत था. अन्य 8 घायलों में 4 को गंभीर चोटें आई हैं, घायलों में 6 भारतीय हैं, जबकि बाकी 2 यूक्रेनी नागरिक हैं.
मिसाइल हमला के तुरंत बाद ही दोनों जहाजों में आग लग गई, जिसके चलते जान-माल का यह भारी नुकसान हुआ है. हालांकि जहाजों पर तैनात क्रू-मेंबर्स ने त्वरित एक्शन लेते हुए आग की लपटों पर काबू पा लिया, जिससे और ज्यादा बड़ा नुकसान होने का खतरा टल गया.
बता दें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में एक है. UAE ने इस हमले की निंदा की है. उसने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का साफतौर पर उल्लंघन करार दिया है और ईरान को चेतावनी भी दी है कि उसे इसका जवाब देने का अधिकार है. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और समुद्री हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा.
बता दें पिछले महीने जून के मध्य में ही दोनों देशों ने सीजफायर कर समझौता करने की कोशिश की थी. दोनों देशों ने संधि पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे लेकिन दोनों में अंतिम सहमति नहीं बन पाई और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला कर यह सीजफायर तोड़ दिया. इसके बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला बोलना शुरू कर दिया और दोनों पक्षों में एक बार फिर वही हालात हो गए हैं, जो इस साल 28 फरवरी से हुए थे.
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