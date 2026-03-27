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'जमीन पर तो उतरिए...' ईरान की कितनी बड़ी सेना कर रही अमेरिकी सैनिकों का इंतजार? तेहरान का बड़ा दावा
Ground Troops Iran: भले ही अमेरिका के 4000 मरीन युद्धपोतों में तैयार हैं लेकिन ईरान कह रहा है कि उसके 10 लाख से ज्यादा सैनिक उन्हें रोकने के लिए तैयार है.
Ground Troops Iran: अमेरिका के जमीनी हमले का सामना करने के लिए ईरान के पास दस लाख लड़ाके (One Million Fighters) तैयार खड़े हैं. ईरान की नई सरकार चला रहे लोगों ने, ये दावा किया है. यह सैन्य जमावड़ा ऐसे समय में हो रहा है, जब ट्रंप की ओर से ‘खर्ग द्वीप’ पर कब्जै करने की धमकियां लगातार बढ़ रही हैं.
अमेरिकी कमांडों कर रहे ट्रंप के आदेश का इंतजार
भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीति और बातचीत को प्राथमिकता देते हुए ईरान के खिलाफ हमले को 6 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है. लेकिन अमेरिका ने युद्ध के अगले चरण से निपटने के लिए एक विशाल बेड़ा तैयार कर लिया है. इसमें तीन विमानवाहक पोत और एक विशाल एम्फीबियस असॉल्ट शिप सेंट्रल कमांड शामिल हैं. इन पर अमेरिका के 4000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं.
क्या कह रहा ईरानी मीडिया
इस बीच, ईरान का सरकारी मीडिया दावा कर रहा है कि ‘होरमुज़ जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) को फिर से खोलने के लिए अमेरिका के ज़मीनी हमले की तैयारी में दस लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है.
अब क्या करेगा ईरान, क्या बनाएगा परमाणु बम
सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका और इजराइल के लगातार हो रहे हमलों ने सरकार को इस बात पर राजी कर दिया है कि बम बनाने से पीछे हटने में उसका कोई फायदा नहीं है.
तेहरान के नेता अब ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (NPT) से बाहर निकलने और परमाणु हथियारों को लेकर अपनी अब तक की सारी वार्ता को पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर रहे हैं.
आखिर कौन कर रहा ईरान पर राज
डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, युद्ध की शुरुआत में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से, IRGC (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) के कट्टरपंथी देश में एक ताकतवर ताकत बनकर उभरे हैं. IRGC के नेता अब अमेरिका और इज़राइल के हमलों की परवाह न करते हुए, खुले तौर पर परमाणु हथियार बनाने पर विचार कर रहे हैं.
क्या थी खामेनेई की नीति
ईरान सरकार लंबे समय से इस बात से इनकार करती रही है कि वह परमाणु बम बनाएगी. अयातुल्ला खामेनेई ने तो इस्लाम के तहत परमाणु हथियारों को ‘हराम’ भी घोषित कर रखा था. पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने खुले तौर पर कहा है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को समृद्ध (enrich) कर रहा है और उसका जखीरा जमा कर रहा है.
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