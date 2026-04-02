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घटेंगे 13 लाख सैनिक और 15 हजार फाइटर जेट, अगर ट्रंप ने अमेरिका को निकाल दिया बाहर, तो कितनी बचेगी नाटो की ताकत?
NATO: अमेरिका इस गठबंधन के सबसे कीमती सदस्य है, जिसके पास सबसे बड़ा बजट, सबसे ज्यादा हथियार और सबसे ज्यादा वैश्विक प्रभाव है.
NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने की चेतावनी दी है. हालांकि गुरुवार सुबह अमेरिका जनता को संबोधित करने के दौरान ट्रंप ने ऐसा फैसला लेने के कोई संकेत नहीं दिए हैं. आइये जानते हैं कि अगर अमेरिका सचमुच नाटो से निकल जाता है तो नाटो की कितनी ताकत बचेगी.
अमेरिका के साथ नाटो की ताकत
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नाटो के पास 34 लाख सैनिक, 20378 युद्धक विमान, 12299 टैंक और 4215 परमाणु बम हैं.
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अमेरिका के बिना नाटो
21 लाख सैनिक, 5686 जेट, 7633 टैंक के साथ 515 परमाणु बम बचेंगे अगर अमेरिका बाहर निकल जाता है. नाटो के ज्यादातर परमाणु हथियार, टैंक, विमान और सैनिक अमेरिका के पास हैं; इसका मतलब है कि अगर ट्रंप हमेशा के लिए बाहर निकलने को लेकर गंभीर हैं, तो नाटो को बड़ा झटका लगना तय है.
परमाणु दृष्टिकोण से देखे तो, इस गठबंधन के पास कथित तौर पर 4,215 परमाणु हथियार हैं. लेकिन, अगर आप इसमें से अमेरिका के योगदान को हटा दें, तो केवल फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश बचते हैं जिनके पास परमाणु क्षमताएं हैं.
क्या कह रहे विशेषज्ञ
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका को NATO से बाहर निकालना गठबंधन के इतिहास के सबसे बुरे संकटों में से एक होगा और इससे महीनों तक अफरा-तफरी मची रहेगी. ब्रिटेन के रक्षा मामलों के जानकार पीटर एप्स ने चेतावनी दी है कि यह नाटो के इतिहास का सबसे मुश्किल संकट है. यह 2003 के इराक युद्ध और ग्रीनलैंड को ट्रंप की धमकी से कहीं बड़ा है.
नाटो के सामने दो दुश्मन देशों की चुनौती
वॉशिंगटन के खतरनाक हथियारों के जखीरे और उसके विशाल युद्ध अनुभव के बिना, NATO को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग जैसे नेताओं का अकेले सामना करने पर मजबूर होना पड़ेगा.
क्या यूरोप संकट में है
ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी और नाटो के पूर्व रणनीतिकार फिलिप इनग्राम ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के बिना नाटो की कल्पना करना यूरोप की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर विषय है.
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