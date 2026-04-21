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One Planet And Two Sun How Many Such Rare Planets Have Been Discovered In The Universe

'एक ग्रह और दो सूर्य', ब्रह्मांड में कितने मिले ऐसे रेयर प्लैनेट

Rare Planets: अब तक 14 ऐसे ग्रह मिले हैं, जिसके आसमान में 2 सूर्य चमकते हैं. वैज्ञानिकों को पहले उम्मीद थी कि ब्रह्मांड में ऐसा सैंकड़ों प्लैनेट होने चाहिए.

Rare Planets: पृथ्वी समेत सौरमंडल से सभी ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं. यानी हम सबको एक सूर्य के ही दर्शन होते हैं. क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई ग्रह ऐसा भी हो सकता है, जिसके आसमान में एक से ज्यादा सूर्य का उदय होता हो. खगोलविदों को ऐसे कुछ ही ग्रह मिले हैं.

आकाशगंगा में बाइनरी तारे आम हैं, और माना जाता है कि ग्रहों का निर्माण अक्सर होता रहता है. इसलिए कुछ ग्रह का ही मिलना चौंकाता है. केपलर और TESS जैसे बड़े मिशनों से मिले अवलोकनों ने इस बेमेल की पुष्टि कर दी.

14 दो तारों वाले ग्रह मिले

डेली गैलेक्सी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, खगोलविदों को उम्मीद थी कि दो तारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रह हर जगह मिलेंगे. लेकिन, ऐसा नहीं हुआ है. 6,000 से अधिक पुष्ट एक्सोप्लैनेट (बाह्य ग्रहों) में से, केवल 14 ही दो तारों की परिक्रमा करते हैं.

नए शोध में क्या पता चला

नए शोध से पता चलता है कि आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता सिद्धांत (General Relativity) चुपचाप उनमें से कई को खत्म कर रहा हो सकता है. सिमुलेशन से पता चलता है कि इन तंग प्रणालियों में लगभग 80% ग्रह जीवित नहीं रह पाते हैं.

सैकड़ों ग्रहों की उम्मीद थी

The Astrophysical Journal Letters में प्रकाशित शोध के अनुसार, खगोलविदों को उम्मीद थी कि ग्रहों और बाइनरी तारों की आम मौजूदगी को देखते हुए ऐसे सैकड़ों ग्रह होने चाहिए. डेटा इस कमी को और भी स्पष्ट कर देता है. अकेले केपलर ने लगभग 3,000 ग्रहण लगाने वाले बाइनरी सिस्टम की पहचान की, फिर भी उन वातावरणों में केवल 47 संभावित ग्रह ही देखे गए हैं. उनमें से केवल मुट्ठी भर की ही पुष्टि हो पाई है.

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ब्लाइंड स्पाट जहां नहीं मिलते कोई ग्रह

शोधकर्ताओं के मुताबिक, एक बहुत ही विशिष्ट ‘अंधा धब्बा’ (blind spot) भी है. जो बाइनरी तारे सात दिनों से भी कम समय में एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं, उनके आसपास कोई भी ग्रह नहीं पाया गया है.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ



UC Berkeley के शोधकर्ता मोहम्मद फरहत के अनुसार, इससे एक असली “मरुस्थल” (desert) जैसा क्षेत्र बन जाता है, जहां से ग्रह पूरी तरह से गायब प्रतीत होते हैं. आम तौर पर आपको बाइनरी तारों के आसपास घूमने वाले ग्रहों (circumbinary planets) की कमी देखने को मिलती है, और जिन बाइनरी तारों की परिक्रमा अवधि सात दिन या उससे कम होती है, उनके आसपास तो ग्रहों का पूरी तरह से ‘मरुस्थल’ ही नजर आता है.