जब धरती पर बचे थे सिर्फ 1,300 इंसानों के पूर्वज! खत्म होने की कगार पर थी मानव जाति

वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बताता है कि लाखों साल पहले मानव जाति के पूर्वज एक समय लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे. एक नए शोध के मुताबिक करीब 8 से 9 लाख साल पहले इंसानों के पूर्वजों की आबादी में भारी गिरावट आई थी और उनकी प्रजनन करने वाली आबादी सिर्फ करीब 1280 तक रह गई थी.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

इंसानों का इतिहास जितना पुराना है, उतने ही रहस्यों से भरा हुआ भी है. मगर वैज्ञानिकों ने इंसानों के इतिहास से जुड़ी एक ऐसी जानकारी दी है जो किसी के भी होश उड़ा देगी. दरअसल वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया है जो बताता है कि लाखों साल पहले मानव जाति के पूर्वज एक समय लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे. एक नए शोध के मुताबिक करीब 8 से 9 लाख साल पहले इंसानों के पूर्वजों की आबादी में भारी गिरावट आई थी और उनकी प्रजनन करने वाली आबादी सिर्फ करीब 1280 तक रह गई थी. अगर उस दौर में कोई बड़ी आपदा आती, तो शायद इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था.

लाखों साल पहले आया था इंसानों पर बड़ा संकट

वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 8 लाख से 9 लाख साल पहले धरती के मौसम में बड़े बदलाव हुए थे. इस दौरान लंबे समय तक सूखा, ठंड और पर्यावरण में बदलाव जैसी परिस्थितियों ने शुरुआती मानव पूर्वजों को प्रभावित किया. माना जा रहा है कि इन हालातों की वजह से उनकी संख्या तेजी से कम हो गई थी. रिसर्च के मुताबिक उस समय इंसानों के पूर्वजों की प्रभावी प्रजनन आबादी करीब 1,280 तक पहुंच गई थी. इसका मतलब यह है कि ऐसे पूर्वजों की संख्या बहुत कम रह गई थी जो आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे थे. यह स्थिति किसी भी प्रजाति के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है.

वैज्ञानिकों ने डीएनए से खोजा यह रहस्य

इस हैरान करने वाली जानकारी तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने आज के हजारों लोगों के जीनोम यानी डीएनए का अध्ययन किया. शोधकर्ताओं ने लोगों के जीन में मौजूद बदलावों को देखकर लाखों साल पुराने समय में आबादी के उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया. वैज्ञानिकों का कहना है कि इतनी छोटी आबादी के लिए कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, बीमारी या जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा बन सकता था. उस दौर में इंसानों के पूर्वजों का बचना एक बड़ी घटना मानी जा सकती है.

इसी दौर में नई मानव प्रजातियों का विकास

शोधकर्ताओं के अनुसार इस संकट के बाद मानव विकास की कहानी में बड़े बदलाव आए. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसी समय के आसपास होमो हाइडेलबर्गेंसिस (Homo heidelbergensis) जैसी प्रजातियों के विकास की शुरुआत हुई होगी. इसे आधुनिक इंसानों और निएंडरथल जैसे प्राचीन मानवों का पूर्वज माना जाता है. अध्ययन में पाया गया कि उस दौर के जीवाश्म रिकॉर्ड भी काफी कम मिलते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 9 लाख से 6 लाख साल पहले के समय में अफ्रीका और यूरोप से मानव पूर्वजों के प्रमाण बहुत कम दिखाई देते हैं. मालूम हो कि Science.org में छपे एक रिसर्च पेपर के हवाले से ये जानकारी दी है.