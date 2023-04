Operation Kaveri: युद्धग्रस्त सूडान से 250 और लोग बचाकर भारत लाए गए, वायु सेना बोली - #HarKaamDeshKeNaam

Operation Kaveri: सूडान में आर्मी और अर्धसैनिक बल के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन कावेरी नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत वहां फंसे रह गए भारतीयों को सुरक्षित भारत लाया जा रहा है. गौरतलब है कि मंगलवार को ही लड़ रहे दोनों सुरक्षाबलों ने अगले 72 घंटे के लिए सीजफायर की घोषणा की थी. इसी बीच भारत ने अपना ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दिया. सूडान में फंसे भारतीयों को समुद्र और हवाई मार्ग से वापस हिंदुस्तान लाया जा रहा है.

भारतीय वायुसेना (IAF) के सी-130 जे एयरक्राफ्ट के जरिए 250 लोगों को सुडान के पोर्ट से बचाकर लाया गया है. एक ट्वीट में भारतीय वायुसेना ने कहा, ‘#OperationKaveri पूरी क्षमता से काम कर रहा है. दो #IAF C-130J एयरक्राफ्ट ने सूडान के पोर्ट से 250 लोगों को सुरक्षित निकाला #HarKaamDeshKeNaam.’