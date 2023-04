Operation Kaveri: सूडान में फंसे भारतीयों के पहले जत्थे को लेकर नेवी का शिप INS Sumedha रवाना

नई दिल्ली: हिंसाग्रस्त (violence-hit Sudan) सूडान में फंसे अपने नागरिकों (stranded Indians in Sudan) को निकालने के अभियान ( Evacuation Mission) ऑपरेशन कावेरी (Operation Kaveri) के तहत भारतीयों का जत्था भारतीय नौसेना (India’s naval ship) आईएनएस सुमेधा (INS Sumedha) पर सवार होकर वहां से जेद्दा के लिए रवाना हो गया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि जहाज 278 लोगों को लेकर सूडान के बंदरगाह से सऊदी अरब के शहर जेद्दा (Jeddah) के लिए रवाना हुआ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूडान से 3000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने की आकस्मिक योजनाओं की तैयारी के निर्देश दिए थे.