जब भारतीय नौसेना के हमले से 7 दिन तक सुलगता रहा कराची, आज भी उस दिन को याद कर कांप उठता है पाकिस्तान!
यह कहानी है 1971 के उस मिशन की, जिसे 'ऑपरेशन ट्राइडेंट' के नाम से जाना जाता है. भारतीय नौसेना के जांबाजों ने आधी रात को कराची पोर्ट पर हमला कर पाकिस्तान के तेल भंडार और जहाजों को स्वाहा कर दिया था.
Operation Trident 1971: दिसंबर 1971 की वह सर्द रात इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है. अरब सागर की लहरों पर एक तरफ सन्नाटा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सुरक्षित माना जाने वाला कराची बंदरगाह रोशनी से जगमगा रहा था. पाकिस्तान को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारतीय नौसेना एक ऐसा प्रहार करने वाली है, जिसकी लपटें सात दिनों तक आसमान को लाल रखेंगी.
साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था. पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में भारतीय सेना की पकड़ मजबूत हो रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान अपनी नौसेना और कराची पोर्ट के दम पर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था.
1971 के युद्ध की कहानी
कराची पोर्ट पाकिस्तान की रगों में दौड़ने वाले खून जैसा था. यहीं से तेल, रसद और विदेशी हथियार आते थे. भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा जानते थे कि अगर कराची पर हमला हुआ, तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी.
एक साहसिक मास्टरप्लान
भारतीय नौसेना ने एक बेहद गोपनीय और साहसिक योजना तैयार की, जिसे नाम दिया गया- ‘ऑपरेशन ट्राइडेंट’. इस मिशन की कमान कमांडर बबरू भान के हाथों में थी. योजना यह थी कि मिसाइल बोट्स के एक छोटे बेड़े का इस्तेमाल करके दुश्मन के इलाके में घुसकर वार किया जाए. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद, भारतीय नौसैनिक अपनी जान हथेली पर रखकर कराची की ओर बढ़ चले.
वो रात जब समंदर से बरसी मिसाइलें
4 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय बेड़े ने कराची पोर्ट के पास पहुंचकर मोर्चा संभाला. पहली बार भारतीय नौसेना ने एंटी-शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया. जैसे ही पहली मिसाइल दागी गई, पाकिस्तान का गर्व कहे जाने वाले जहाज PNS खैबर और PNS मुहाफिज खिलौनों की तरह बिखर गए.
हमला इतना सटीक और तेज था कि पाकिस्तानी नौसेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला. मिसाइलों ने कराची के विशाल ऑयल डिपो को निशाना बनाया. धमाका इतना जोरदार था कि पूरा शहर हिल गया. कराची बंदरगाह पर लगी वह आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाना मुमकिन नहीं था. वह आग लगातार सात दिनों तक जलती रही, जिसे मीलों दूर से भी देखा जा सकता था.
भारत की विजय, लेकिन साथ ही मिला गहरा जख्म
रणनीतिक तौर पर यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी समुद्री जीत थी. पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत पूरी तरह बिखर चुकी थी और उनकी सप्लाई लाइन कट गई थी. हालांकि, इस युद्ध में भारत को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी. भारतीय जहाज INS खुकरी दुश्मन के हमले का शिकार होकर समुद्र में डूब गया, जिसमें हमारे 200 से ज्यादा जांबाज नौसैनिक शहीद हो गए. उनकी शहादत ने इस जीत को और भी गरिमामयी बना दिया.
93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर
कराची पोर्ट पर हुए इस सफल हमले ने 1971 के युद्ध की दिशा बदल दी. समुद्र से रसद और हथियार न मिलने के कारण पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ने लगी, जिसका नतीजा 16 दिसंबर 1971 को मिला, जब 93 हजार पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया. भारतीय नौसेना के इसी अदम्य साहस और ऑपरेशन ट्राइडेंट की ऐतिहासिक जीत की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है.
