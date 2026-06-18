हमारे फाइटर 50 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे... ईरान ने बताया- कुवैत स्थित अमेरिकी बेस को कैसे किया धुआं-धुआं

Iran Airstrike: ईरान की एयर फोर्स के अधिकारियों ने कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किए गए सटीक हवाई हमले की डरावनी डिटेल्स बताईं हैं.

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ईरान के विमानों ने रडार की पकड़ से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर कुवैत के एयरस्पेस में उड़ान भरी. (photo credit, AI)

ऑपरेशन को एक कमांडर और दो क्रू मेंबर ने अंजाम दिया

ये हमला ईरान के F-5 फाइटर जेट किया गया

विमान 50 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे

वायुसैनिकों की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड लगभग 500 फीट है

Iran Airstrike: ईरान की एयर फोर्स के अधिरारियों ने कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किए गए सटीक ऑपरेशन की डिटेल्स बताईं है. यह हमला मार्च की शुरुआत में किया गया था, जब अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए थे. बुधवार को ईरान में टीवी पर दिखाए गए एक प्रोग्राम में ये खुलासे किए गए हैं.

F-5 फाइटर जेट से हमला

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कैंप ब्यूहरिंग नाम के इस ऑपरेशन को एक कमांडर और दो क्रू मेंबर ने अंजाम दिया था. टीवी इंटरव्यू के दौरान ये तीनों मौजूद थे. उन्होंने बताया कि ये हमला ईरान के F-5 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके किया गया था.

कम ऊंचाई, ज़्यादा जोखिम

कमांडर के मुताबिक, अमेरिका के 28 फरवरी के बाद से लगातार जारी हमलों के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया. वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि हम जवाबी कार्रवाई चाहते थे और उन्होंने कैंप ब्यूहरिंग को “बहुत अहम रणनीतिक बेस है, जहां सैनिकों की संख्या और क्षमता सबसे ज्यादा थी. ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ‘प्रेस टीवी’ के मुताबिक, बहुत ज़्यादा जोखिम वाले इस सटीक हमले को बहुत कम ऊंचाई पर लगभग 50 मिनट में अंजाम दिया गया.

कैसे किया हमला और कैसे वापसी?

सभी लोग सफलतापूर्वक कुवैत के एयरस्पेस में दाखिल हो गए, तो जेट्स ने सीधे ऊपर से उड़ान भरना शुरू किया क्योंकि टारगेट पर फ़्री-फ़ॉल बमों से हमला किया जाना था. कमांडर ने बताया, हमें टारगेट के ठीक ऊपर से उड़ना था… बेस पर पहुंचते ही हमने ज़बरदस्त बमबारी की. कमांडर ने दावा किया कि उस जगह पर भारी तबाही हुई. दुश्मन के तीन F-15 विमानों… को गलती से एक साथ निशाना बनाया गया और नष्ट कर दिया गया.

अपनी वापसी की रणनीति के बारे में बताते हुए कमांडर ने कहा, “बमबारी के बाद हमने चकमा देने वाली चाल (डिसेप्शन मैन्यूवर) चली… वे हमें ट्रैक या इंटरसेप्ट नहीं कर पाए. इसके बाद, तीनों सदस्य सुरक्षित रूप से ईरानी एयरस्पेस में लौट आए और तय किए गए अगले बेस की ओर बढ़ गए.

कितनी ऊंचाई पर उड़े विमान

कमांडर ने आगे कहा, हम जमीन के बिल्कुल करीब उड़ रहे थे… हम बिजली की तारों के नीचे से भी गुजरे. ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड लगभग 500 फीट है, लेकिन हम 50 फीट से भी कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे.

कम ऊंचाई पर उड़ने का फायदा

ईरान के विमानों ने रडार की पकड़ से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर कुवैत के एयरस्पेस में उड़ान भरी. पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, AWACS सर्विलांस और तुरंत उड़ान भरने वाले फ़ाइटर जेट जैसे कई स्तरों वाले एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूद, पूरा मिशन बिना किसी रेडियो संपर्क (रेडियो साइलेंस) के पूरा किया गया.