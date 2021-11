Over 100 killed in oil tanker explosion in Sierra Leone, News, फ्रीटाउन (सिएरा लियोन): अफ्रीकी देश सिएरा लियोन (Sierra Leone) की राजधानी फ्रीटाउन (Freetown) के निकट एक तेल टैंकर में विस्फोट (oil tanker explosion) में 100 से अध‍िक लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया गया है कि गंभीररूप से घायल 30 से अधिक अधिक लोगों के बचने की उम्‍मीद नहीं. फ्रीटाउन के पूर्व में उपनगर वेलिंगटन (Wellington) में एक बस के टैंकर से टकराने के बाद शुक्रवार देर रात यह विस्फोट हुआ. बताया जा रहा है कि आग में 200 लोग चपेट में आए गए जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्‍यादा घायल हैं.Also Read - अमेरिका में म्यूजिक शो के दौरान मची भगदड़, आठ लोगों की मौत, कई घायल

अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने शनिवार को बताया कि बड़ी संख्या में लोग टैंकर से रिस रहा तेल भरने के लिए पहुंच गए थे. फ्रीटाउन के पूर्व में उपनगर वेलिंगटन में एक बस के टैंकर से टकराने के बाद शुक्रवार देर रात यह विस्फोट हुआ. सघन निगरानी कक्ष के स्टाफ सदस्य फोदे मूसा के अनुसार, कनॉट अस्पताल के मुर्दाघर में शनिवार सुबह तक 92 शव लाए जाने की सूचना है. गंभीर रूप से झुलसे हुए लगभग 30 पीड़ितों के बचने की उम्मीद नहीं है.

घायल लोग जिनके कपड़े विस्फोट के बाद लगी आग में जल गए थे, वे स्ट्रेचर पर नग्न अवस्था में पड़े थे. यह तुरंत ज्ञात नहीं हो सका है कि झुलसने की वजह से कितने लोगों का इलाज चल रहा है, क्योंकि मरीजों को महानगरीय क्षेत्र के अस्पतालों और क्लीनिकों में ले जाया गया.

विस्फोट के बाद ‘एसोसिएटेड प्रेस’द्वारा प्राप्त वीडियो में रात को भीषण आग का गोला जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि गंभीर रूप से झुलसे कुछ लोग दर्द से कराह रहे थे.

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु वार्ता में हिस्सा लेने के लिये स्कॉटलैंड में मौजूद राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने इस हादसे पर दुख जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘जिन परिवारों ने अपनों को खोया है और जो लोग झुलस गए हैं, उनके साथ मेरी गहरी सहानुभूति है.

उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलोह ने रातभर दो अस्पतालों का दौरा किया और कहा कि सिएरा लियोन की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी और अन्य आपातकाल के मद्देनजर अथक प्रयास’ करेंगे. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कहा, ” हम सभी इस राष्ट्रीय त्रासदी से बहुत दुखी हैं, और यह वास्तव में हमारे देश के लिए एक कठिन समय है. (इनपुट: भाषा)