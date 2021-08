150 Indians ‘Kidnapped’ by Taliban From Kabul Airport, All Indians are safe reports Afghan media, अफगानिस्‍तान (Afghanistan) की राजधानी काबुल (Kabul) में आतंकी संगठन तालिबान (Taliban) के कहर के बीच फंसे भारतीय समेत अन्‍य देशों को निकालने की कोशिश जारी हैं. इस बीच आज शनिवार को सुबह कई मीडिया रिपोर्ट्स आईं, जिनमें कहा गया कि काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Kabul airport) के पास से भारतीयों (Indian citizens) समेत 150 से अधिक लोगों का तालिबान ने अपहरण कर लिया है. इनमें से अधिकतर भारतीय हैं. वहीं, इन खबरों के बीच तालिबान के एक प्रवक्‍ता ने अफगान मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया है. हालाकि, अभी ताजा खबरों में कहा गया है कि सभी भारतीय सुरक्ष‍ित हैं.Also Read - तालिबान के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्‍ट और लाइक करना पड़ा भारी, 14 लोग गिरफ्तार

तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक ने इस खबर को रिपोर्ट करने वाले अफगान मीडिया के एक सदस्य को इस रिपोर्ट का खंडन किया है. अधिक विवरण की प्रतीक्षा है. अनुमान है कि अफगानिस्तान में करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं और भारत उन्हें वहां से निकालने के तरीके देख रहा है, जिनमें अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय शामिल है. वहीं, खबरों में बताया गया किया इन लोगों की पिटाई करने के बाद तालिबानी ताराखिल ले गए. यह काबुल से पड़ोस में उत्‍तर में है. इनमें से एक महिला बीच में ही कार से कूद कर भाग कर बच सकी. Also Read - काबुल से 85 भारतीयों को लेकर IAF का C-130J ट्रांसपोर्ट व‍िमान उड़ा, ताजिकिस्तान में की लैंडिंग

अभी ताजा खबरों में कहा गया है कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और जो लोग उन्हें अपने पासपोर्ट लेने के लिए ले गए थे और उनकी जांच कर जांच कर रहे थे, उन्‍होंने काबुल एयरपोर के पास एक गैराज में रखा है. अपहरणकर्ता ने उनको कहा है कि सभी को वापस काबुल एयरपोर्ट ले जाया जाएगा.

भारत ने काबुल से करीब 80 भारतीयों को निकाला

अफगानिस्तान की राजधानी में बिगड़ते हालात के बीच भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमान के जरिये शनिवार को काबुल से करीब 80 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया. इस घटनाक्रम से संबंधित लोगों ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि भारतीयों को वहां से निकालने के बाद यह विमान ताजिकिस्तान के दुशांबे में उतरा. उड़ान के शाम तक दिल्ली के निकट हिंडन वायुसैनिक अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है.

भारत ने पहले कुछ को न‍िकाला और फ‍िर कुछ को बाद में

तालिबान के रविवार को काबुल पर कब्जा जमाने के बाद भारत पहले ही अफगान राजधानी से भारतीय राजदूत और दूतावास के अन्य कर्मियों समेत 200 लोगों को वायुसेना के दो सी-19 परिवहन विमानों के जरिये वहां से निकाल चुका है. सोमवार को 40 से ज्यादा भारतीयों को लेकर पहली उड़ान भारत पहुंची थी. भारतीय राजनयिकों, अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों व वहां फंसे कुछ भारतीयों समेत करीब 150 लोगों के साथ दूसरा सी-17 विमान मंगलवार को भारत पहुंचा था.

अमेरिका की मदद से फंसे हुए करीब 200 भारतीयों को निकालने के मिशन को अंजाम दिया गया

अमेरिकी सैनिकों की वापसी की पृष्ठभूमि में तालिबान ने अफगानिस्तान में तेजी से अपने पांव पसारते हुए राजधानी काबुल समेत वहां के अधिकतर इलाकों पर कब्जा जमा लिया है. अमेरिका की मदद से फंसे हुए करीब 200 भारतीयों को निकालने के मिशन को अंजाम दिया गया. इन लोगों की वापसी के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अब ध्यान अफगानिस्तान की राजधानी से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर होगा.

करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं और भारत उन्हें वहां से निकालने के तरीके देख रहा है

विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार के लिए तात्कालिक प्राथमिकता अफगानिस्तान में फिलहाल रह रहे सभी भारतीय नागरिकों के बारे में सटीक सूचना प्राप्त करना है. मंत्रालय ने भारतीयों के साथ ही उनके नियोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ के साथ प्रासंगिक विवरण तत्काल साझा करें. एक अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 400 भारतीय फंसे हो सकते हैं और भारत उन्हें वहां से निकालने के तरीके देख रहा है, जिनमें अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ समन्वय शामिल है.