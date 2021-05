Israel, Palestinians, Gaza, Jerusalem, Palestine, Hamas, News: यरूशलम में हिंसा के बाद गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के चरमपंथियों के बीच भारी लड़ाई में अब तक 70 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो चुकी है. अब तक के गाजा में कम से कम से 65 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 बच्‍चे शामिल हैं, जबकि इजराइल में 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई है. बुधवार को इजराइल के हमले में हमास का गाजा सिटी कमांडर मारे जाने के बाद हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट से हमला किया. इसमें कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है. इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि इजरायल के प्रमुख शहरों पर हमले हो रहे हैं. Also Read - इजराइल से भारतीय महिला वीडियो कॉल पर पति से कर रही थी बात, तभी हमास के रॉकेट हमले ने ले ली जान

इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज सुबह ट्वीट में कहा कि एक घंटे पहले हमास के एक रॉकेट ने पेटाह टिकवा में एक नागरिक को मार डाला. हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ब्रिगेड के सैनिक अब शहर की जरूरत के समय सहायता प्रदान की है. Also Read - Israel-Hamas Conflict: हमास ने 130 से ज्‍यादा रॉकेट इजरायल पर दागे, नेतन्याहू ने इमरजेंसी घोषित की

At least 65 killed in Gaza, 7 in Israel as clashes intensify Also Read - यरूशलम में तनाव के बाद गाजा और इजराइल के बीच Airstrikes

Read @ANI Story | https://t.co/7e57G44hR2 pic.twitter.com/cD2bQYXAvj

— ANI Digital (@ani_digital) May 12, 2021