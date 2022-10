तेहरान: ईरान (Iran protests) में पुलिस हिरासत में एक 22 वर्षीय महसा अमिनी (Mahsa Amini) की मौत के विरोध में कम से कम 92 लोग (Over 90 people killed) मारे गए हैं, मीडिया रिपोर्टों में नॉर्वे स्थित ईरान मानवाधिकार एनजीओ आईएचआर का हवाला देते हुए कहा गया है.Also Read - ईरान में अलगाववादियों के हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के 3 सदस्यों समेत 19 लोगों की मौत, 32 गार्ड सदस्य जख्मी

अबू-धाबी स्थित एक दैनिक द नेशनल न्यूज ने आईएचआर के निदेशक महमूद अमीरी-मोघद्दाम के हवाले से बताया, “इस अपराध की जांच करने और इस्लामिक गणराज्य द्वारा आगे अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है.” Also Read - Iraq Attack: ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में मिसाइल से किया हमला, 13 लोगों की मौत 50 घायल | Watch Video

16 सितंबर को 22 वर्षीय महसा अमिनी अमिनी की मौत के बाद पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और यह अपने तीसरे सप्ताह में है. द नेशनल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को पूरे देश के कुर्द क्षेत्र में व्यापक रैलियां और हड़तालें हुई हैं. Also Read - Iran Hijab Protest: ईरान में बीच सड़क पर महिलाओं ने जलाए हिजाब, प्रदर्शन में अबतक 9 लोगों की हो चुकी है मौत | Watch Video

ईरानी कुर्दिस्तान की 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 2019 के बाद से ईरान के लिपिक अधिकारियों के विरोध का सबसे बड़ा प्रदर्शन बन गया है, जिसमें दर्जनों लोग अशांति में मारे गए हैं. अंतिम रिपोर्टों के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों में लगभग 83 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी.

लंदन, रोम, मैड्रिड और अन्य पश्चिमी शहरों में ईरान के बाहर भी प्रदर्शन देखे गए हैं, ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता में, अमिनी की तस्वीरें पकड़े हुए, जो नैतिकता पुलिस द्वारा “अनुपयुक्त पोशाक” के लिए गिरफ्तार किए जाने के तीन दिन बाद मर गई थी.

दक्षिणपूर्वी ईरान में ईरानी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुआ. वॉयस ऑफ अमेरिका (वीओए) की रिपोर्ट के अनुसार, यह टकराव उस समय हुआ जब ईरान के सुन्नी अल्पसंख्यक सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी ज़ाहेदान में मक्की ग्रैंड मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ छोड़ गए.

