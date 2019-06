बिश्केक (किर्गिस्तान): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वार्ता के दौरान पाकिस्तान से उत्पन्न सीमापार आतंकवाद का मुद्दा उठाया. पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के लिए कदम उठाए थे, लेकिन उन सभी पर पानी फेर दिया गया. पाक को आतंकमुक्‍त वातावरण बनाने की जरूरत है और इस स्‍थ‍िति में हम यह होते हुए नहीं देख पा रहे हैं. हमें ठोस कदमों की उम्‍मीद करते हैं.पीएम ने कहा भारत आशा करता है कि बातचीत बहाल करने के लिए आतंकवाद मुक्त वातावरण तैयार करने की खातिर पाकिस्तान ठोस कार्रवाई करेगा. मोदी ने राष्ट्रपति शी से कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार के लिए कदम उठाए थे, लेकिन उन सभी पर पानी फेर दिया गया.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ की मुलाकात के बाद राष्ट्रपति शी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने वाले हैं. खान भी एससीओ की बैठक के लिए बिश्केक में मौजूद हैं.

FS,Vijay Gokhale in Bishkek: There was a brief discussion on Pakistan. PM recalled that he has made efforts and these efforts have been derailed,that Pak needs to create atmosphere free of terror and at this stage we do not see this happening. We expect it to take concrete action https://t.co/0W17RFFYjL

— ANI (@ANI) June 13, 2019