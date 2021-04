COVID-19: Pakistan, Imran Khan, India, COVID-19 pandemic, Coronavirus, News: Pak PM इमरान खान ने भारत में कोरोना संक्रमण की भयंकर महामारी के बीच पड़ोसी देश भारत के लोगों के साथ एकजुटता व्‍यक्‍त की है. इमरान खान ने कहा, हमारे पड़ोस और दुनिया में महामारी से पीड़ित सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थना है. Also Read - Oxygen Shortage: अमृतसर के नीलकंठ अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन की कमी से 5 मरीजों की हुई मौत

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री खान ने कहा- मैं भारत के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि वे COVID19 की खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं. हमारी प्रार्थनाएं शीघ्र स्वस्थ होने के लिए हमारी प्रार्थना हमारे पड़ोस और दुनिया में महामारी से पीड़ित सभी लोगों को जाती है. हमें मानवता के साथ मिलकर इस वैश्विक चुनौती से लड़ना चाहिए.

पाक पीएम का यह बयान आज शनिवार को तब सामने आया है, जब भारत में पिछले 24 घंटे में 2624 मौतें हो गईं हैं और 3.46 लाख से ज्‍यादा संक्रमण के नए केस आए हैं. भारत में अब तक मौतों का कुल आंकड़ा 1,89,544 हो गया है और सक्रिय मामलों 25 लाख 52 हजार के पार हो गए हैं.

I want to express our solidarity with people of India as they battle a dangerous wave of #COVID19. Our prayers for speedy recovery go to all those suffering from pandemic in our neighbourhood & world. We must fight this global challenge confronting humanity together: Pakistan PM pic.twitter.com/NCU4Pfbwau

— ANI (@ANI) April 24, 2021