गजब है पाकिस्तान! बेटा किडनैप हुआ तो 'जिन्न' पर ही दर्ज करा दी FIR, पूरा मामला जानकर सिर पकड़ लेंगे आप

पाकिस्तान के रावलपिंडी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां 11 साल का बच्चा लापता है और पिता ने किसी व्यक्ति या गिरोह पर नहीं, बल्कि जिन्न पर अपहरण का आरोप लगाया.

भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. 21 जनवरी को टैक्सिला थाना क्षेत्र में एक 11 साल का बच्चा अचानक अपने घर से गायब हो गया. शुरुआत में परिवार ने आसपास, रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के यहां बच्चे को तलाशा. फिर जब कई दिन बीत गए और बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला, तो घर वालों की चिंता बढ़ गई. करीब 10 दिन बाद बच्चे के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बच्चे के लापता होने की जो वजह बताई, वो हैरान करने वाली थी.

अपहरण का आरोप जिन्न पर लगाया

दरसल, बच्चे के पिता ने अपने बेटे के अपहरण का आरोप किसी व्यक्ति या गिरोह पर नहीं, बल्कि जिन्न पर लगाया. FIR के मुताबिक, पिता ने दावा किया है कि उनके बेटे को जिन्न उठाकर ले गया है. उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जिन्न बच्चे को अपने साथ ले जा चुके हैं. पिता का कहना है कि इससे पहले वाली घटनाओं में बच्चा कुछ समय बाद खुद ही घर लौट आता था. लेकिन इस बार जब बच्चा लंबे समय तक वापस नहीं आया, तो उन्होंने डर से पुलिस से मदद मांगी.

अब भी जिंदा है अंधविश्वास

FIR सामने आने के बाद यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया. लोग हैरानी जता रहे हैं कि 21वीं सदी में भी अंधविश्वास किस तरह लोगों की सोच पर हावी है. सोशल मीडिया पर भी इस खबर को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग पिता की बातों को अंधविश्वास बता रहे हैं, तो कुछ इसे मानसिक तनाव या डर का नतीजा मान रहे हैं.

पुलिस कर रहा मामले में जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की तलाश के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल किसी भी तरह की जिन्न से जुड़ी बातों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. जांच के दौरान बच्चे के लापता होने के पीछे पारिवारिक हालात, सामाजिक कारण, संभावित अपहरण या घर से भागने जैसे सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है. पुलिस का फोकस इस समय सिर्फ बच्चे को सुरक्षित ढूंढने पर है.

प्रशासन ने लोगों से अपील की

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक संयम बनाए रखें. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में अंधविश्वास फैलने से जांच भटक सकती है. फिलहाल यह मामला चौंकाने वाले आरोपों के चलते सुर्खियों में बना हुआ है. पूरे इलाके की नजरें पुलिस की जांच पर टिकी हैं और हर कोई यही दुआ कर रहा है कि बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित अपने घर लौट आए.

