लाहौर: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सुदूरवर्ती कस्बे में एक हिंदू मंदिर पर हमला, तोड़फोड़ के आरोप में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और 150 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह जानकारी पंजाब प्रांत की पुलिस ने दी है. मंदिर पर हमला करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ आतंकवाद और पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.Also Read - चीन और पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करेगा भारत, जानिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि एक दिन पहले ही पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा में नाकामी को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी. Also Read - पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को लगाई फटकार, कहा- आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करें और मंदिर की कराएं मरम्मत

लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर प्रांत के रहीम यार खान जिला के भोंग कस्बे में बुधवार को एक गणेश मंदिर पर भीड़ ने हमला किया था. उन्होंने एक स्थानीय मदरसे में कथित तौर पर पेशाब करने के लिए गिरफ्तार किए गए आठ वर्षीय हिंदू लड़के को अदालत द्वारा रिहा करने के विरोध में मंदिर पर हमला किया था. Also Read - इमरान खान से बात नहीं करना चाहते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, पाकिस्तान बोला- हमारे पास अन्य 'विकल्प' हैं

रहीम यार खान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) असद सरफराज ने पत्रकारों को बताया, ”हमने भोंग में कथित रूप से मंदिर पर हमला मामले में अब तक 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है.” उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में गिरफ्तारी संभावित थी क्योंकि पुलिस वीडियो फुटेज के माध्यम से संदिग्धों की पहचान कर रही थी.

जिला पुलिस अधिकारी असद सरफराज ने बताया कि मंदिर पर हमला करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ आतंकवाद और पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन्होंने कहा, ” इस अपराध में शामिल हर संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाएगा. उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है.”

Attack on Hindu temple at Bhong City District Rahimyar Khan Punjab. Situation was tense since yesterday. Negligence by local police is very shameful. Chief Justice is requested to take action. pic.twitter.com/5XDQo8VwgI

— Dr. Ramesh Vankwani (@RVankwani) August 4, 2021