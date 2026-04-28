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शांति दूत या रणनीतिक चाल? अफगानिस्तान पर हमले के पीछे पाकिस्तान की 'एग्जिट प्लान' की चर्चा क्यों हो रही तेज

सीजफायर के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह ईरान-यूएस तनाव से बचने के लिए नया मोर्चा खोल रहा है. इस कदम ने क्षेत्रीय तनाव और बढ़ा दिया है.

साउथ एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तीन हफ्तों से चल रहा नाजुक सीजफायर अचानक टूटता नजर आया, जब पाकिस्तान की तरफ से कुनार प्रांत में हमले किए गए. इन हमलों में एक यूनिवर्सिटी और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई हैं, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है.

अफगान अधिकारियों के मुताबिक, हमले में आम नागरिकों के साथ-साथ छात्र और शिक्षक भी प्रभावित हुए. इस घटना ने न केवल मानवीय चिंता को बढ़ाया है, बल्कि पाकिस्तान की मंशा को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर तब, जब ये हमला ऐसे समय हुआ है जब पाकिस्तान खुद को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा था.

अमेरिका-ईरान के बीच बना मीडिएटर

दरअसल, हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को कम करने की कोशिश की थी. शुरुआती दौर में यह प्रयास सफल भी दिखा, जब दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हुए, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया ठप पड़ गई और दूसरी दौर की बातचीत नहीं हो सकी. इसके बाद अचानक अफगानिस्तान पर हमला होने से विश्लेषक इसे एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं.

कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान खुद को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष से दूर रखने की कोशिश कर रहा है. अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव फिर से बढ़ता है, तो इसका असर खाड़ी देशों पर भी पड़ सकता है. ऐसे में पाकिस्तान, जो सऊदी अरब का करीबी सहयोगी है, पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव बढ़ सकता है.

पाकिस्तान के सामने एक और चुनौती उसका आंतरिक सामाजिक संतुलन है. देश में शिया समुदाय की बड़ी आबादी है, और ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से घरेलू स्तर पर असंतोष पैदा हो सकता है. यही वजह है कि पाकिस्तान सीधे किसी बड़े संघर्ष में शामिल होने से बचना चाहता है.

पाक बढ़ाता आया है अफगानिस्तान पर तनाव

इतिहास पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ तनाव बढ़ाया हो. पहले भी जब मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हैं, पाकिस्तान ने अपनी पश्चिमी सीमा पर गतिविधियां तेज की हैं. इससे उसे एक वैकल्पिक रणनीतिक स्पेस मिलता है, जहां वह अपने हितों को साध सकता है.

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हालांकि, इस तरह की रणनीति के जोखिम भी हैं. अफगानिस्तान पहले से ही संघर्ष और आर्थिक संकट से जूझ रहा है. ऐसे में नए हमले वहां की स्थिति को और खराब कर सकते हैं. साथ ही, इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा हो सकता है.