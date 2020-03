इस्लामाबाद: पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस परेड के लिए अभ्यास के दौरान पाकिस्तानी वायु सेना का एफ-16 लड़ाकू विमान बुधवार को इस्लामाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई. पाकिस्तान वायु सेना (पीएएफ) ने एक बयान में बताया कि विंग कमांडर नोमान अकरम राजधानी के शकरपारियां इलाके के पास जंगल में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए.

#UPDATE Wing Commander Nauman Akram has lost his life in the F-16 aircraft crash near Shakarparian, Islamabad: Pakistan media https://t.co/8PFwWHYWSh

