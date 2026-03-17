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इजरायल-ईरान जंग के बीच भारत के पड़ोसी देशों में भी छिड़ा युद्ध! एयरस्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोगों की मौत
Kabul Air Strike News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब एक भीषण युद्ध का रूप ले चुका है. बीती रात पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पांच प्रमुख स्थानों पर भारी बमबारी की.
Pakistan Afghanistan Air Strike: पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव ने बीती रात एक खौफनाक मोड़ ले लिया. पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को निशाना बनाते हुए पांच अलग-अलग स्थानों पर भीषण एयरस्ट्राइक की
इस हमले में भारी मात्रा में विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पूरी रात काबुल का आसमान आग और धुएं के गुबार से घिरा रहा. लोकल मीडिया के अनुसार, यह हमला बीती रात करीब 9:30 बजे शुरू हुआ.
पाकिस्तान की अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक
पाकिस्तानी वायुसेना ने इस ऑपरेशन के लिए अपने अत्याधुनिक JF-17 और F-16 लड़ाकू विमानों का उपयोग किया. महज 23 मिनट के भीतर पाकिस्तानी विमानों ने काबुल के रिहायशी इलाकों और महत्वपूर्ण ठिकानों पर बमबारी कर तबाही मचा दी.
निशाने पर रिहायशी इलाके और अस्पताल
इस एयरस्ट्राइक की सबसे विचलित करने वाली बात यह रही कि इसमें सैन्य ठिकानों के बजाय नागरिक क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है. रक्षा मंत्रालय के पास रिहायशी इलाका है जहां हुए धमाकों से आसपास के घरों को भारी क्षति पहुंची. इसके अलावा खुफिया एजेंसी हेडक्वार्टर के पास स्थित आबादी वाले क्षेत्र में भारी पेलोड गिराए गए.
राष्ट्रपति भवन के पास लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी गईं. काबुल एयरपोर्ट के पास स्थित 2,000 बेड वाला सरकारी अस्पताल, जहां नशे के आदी मरीजों का इलाज चल रहा था, पूरी तरह आग के गोले में तब्दील हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाके इतने जोरदार थे कि जमीन कई किलोमीटर तक कांप गई और रिहायशी इमारतों में सो रहे लोग मलबे के नीचे दब गए.
हताहतों की संख्या
अफगान सरकार ने दावा किया है कि इस हमले में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. काबुल के अलावा नंगरहार प्रांत में भी बमबारी की खबरें हैं, हालांकि वहां जान-माल के नुकसान का सटीक आकलन अभी बाकी है. फिलहाल काबुल के अस्पतालों और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.
अफगान सरकार ने क्या कहा?
इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव चरम पर है. अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ अपराध करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है.
पाकिस्तान का दावा
दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है. पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने केवल अफगान सेना के हथियारों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है और आम नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है.
मौतों के भयावह आंकड़े
आंकड़े बताते हैं कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के नाम पर निर्दोष नागरिकों की जान जाने का सिलसिला पुराना है. सितंबर 2025 से 15 मार्च 2026 के बीच 131 अफगानी नागरिक मारे गए. ताजा हमले को मिलाकर अब तक कुल 531 निर्दोष अफगानी नागरिक पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई का शिकार हो चुके हैं.
हामिद करजई की कड़ी चेतावनी
अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने इस हमले पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि गैर-सैन्य ठिकानों और अस्पतालों पर बमबारी करना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है.
करजई ने पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा, “ऐसे हमलों से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा. यह हिंसा केवल नफरत पैदा करेगी जिसका खामियाजा खुद पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा.” उन्होंने पाकिस्तान को सलाह दी कि वह सभ्य देशों की तरह बातचीत और सहयोग का रास्ता चुने.
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