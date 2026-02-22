By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर क्यों की एयरस्ट्राइक? जानिए हमले की पूरी कहानी
Pakistan Afghanistan Airstrike: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्तों की कड़वाहट अब खुले संघर्ष में बदल गई है. हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बड़ी एयरस्ट्राइक की है.
Pakistan Afghanistan Tension: पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करते हुए अफगानिस्तान के भीतर घुसकर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है. इस एयरस्ट्राइक ने न केवल दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा दी है, बल्कि मानवाधिकारों और आतंकवाद के दावों पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के गनी खेलो और गरदा सामिया जिलों को अपना मुख्य निशाना बनाया. इसके अलावा, पक्तिका प्रांत के बरमल जिले और नंगरहार के खोगयानी व बेहसूद जैसे इलाकों में भी बमबारी की गई.
स्थानीय सूत्रों और चश्मदीदों के मुताबिक, पाकिस्तानी विमानों ने आम लोगों के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया. बताया जा रहा है कि इन हमलों में 17 अफगान नागरिक मारे गए हैं. पक्तिका के बरमल जिले में तो एक मदरसा पूरी तरह तबाह हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.
पाकिस्तान का पक्ष
दूसरी ओर, पाकिस्तान सरकार और वहां के सूचना मंत्रालय ने इन हमलों को जायज ठहराया है. पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने रिहायशी इलाकों को नहीं, बल्कि सीमा पार चल रहे सात आतंकी कैंपों को निशाना बनाया है. पाकिस्तान का कहना है कि ये ठिकाने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और इस्लामिक स्टेट-खोरासान के थे.
हमले की मुख्य वजह
पाकिस्तान की यह सैन्य कार्रवाई अचानक नहीं हुई है. दरअसल, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के भीतर कई बड़े आत्मघाती हमले हुए हैं. खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमलों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 13 सैनिकों की जान चली गई. अधिकारियों का दावा है कि हमलावर अफगान नागरिक था.
इस्लामाबाद मस्जिद ब्लास्ट
6 फरवरी को राजधानी की एक मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में 31 लोग मारे गए. पाकिस्तानी सेना का मानना है कि इस हमले की पूरी साजिश अफगानिस्तान की धरती पर रची गई थी. इसी बदले की आग में शनिवार रात पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान के पक्तिका और नंगरहार प्रांतों के कई जिलों को निशाना बनाया.
पाकिस्तान में हिंसा का खौफनाक दौर
साल 2025 पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक का सबसे घातक साल साबित हुआ है. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. आंकड़ों के अनुसार, 2025 में करीब 3,413 लोगों ने आतंकी हमलों में जान गंवाई, जो पिछले साल के मुकाबले 74% ज्यादा है. TTP ने अकेले 2025 में 3,573 हमले करने का दावा किया है. सुरक्षा बलों के लिए यह 2011 के बाद सबसे बुरा साल रहा, जिसमें 667 कर्मियों की मौत हुई.
पुराना विवाद क्या है?
यह पहली बार नहीं है जब दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आई हों. दिसंबर 2025 में चमन बॉर्डर पर हुई गोलीबारी और अक्टूबर में हुए ऑपरेशन खैबर स्टॉर्म ने पहले ही माहौल खराब कर रखा था. हालांकि कतर की मध्यस्थता से कुछ समय के लिए शांति हुई थी, लेकिन ताजा एयरस्ट्राइक ने उस शांति को भंग कर दिया है.
पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय जांच के घेरे में
पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान पर यह दबाव बना रहा है कि वह अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ न होने दे. इस्लामाबाद का आरोप है कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने पाकर वहां से पाकिस्तान में हमले करते हैं. हालांकि, यहां गौर करने वाली बात यह है कि खुद पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय जांच के घेरे में रहता है.
तालिबान प्रशासन ने दी चेतावनी
दुनिया के कई देश और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान पर यह आरोप लगाती रही हैं कि वह खुद कई आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाहगाह और रसद सहायता मुहैया कराता है. अब अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने भी पाकिस्तान को बदला लेने की चेतावनी दी है. यदि यह तनाव कम नहीं हुआ, तो दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की चपेट में आ सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें