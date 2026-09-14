पाकिस्तान का नया पैंतरा! FATF की बैठक से पहले आतंकी मसूद अजहर पर 'झूठे एक्शन' को लेकर किया बड़ा ऐलान

Pakistan News: FIA के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की रेड बुक में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकियों की संख्या भी बढ़ी है. 2021 में इस सूची में 1,330 नाम थे जो अब बढ़कर 1,804 हो गए हैं.

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पाकिस्तान 2021 से यह कहता रहा है कि मसूद अजहर देश छोड़कर अफगानिस्तान भाग गया है.

Pakistan News: फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की अक्टूबर में होने वाली बैठक से पहले पाकिस्तान ने नया पैंतरा चला है. पाकिस्तान ने भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी जैश सरगना मसूद अजहर पर घोषित 50 लाख की इनामी राशि को बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दिया है. इसके साथ ही पाकिस्तान ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की 2026 की अपनी रेड बुक ऑफ मोस्ट वांटेड हाई-प्रोफाइल टेररिस्ट्स में मसूद अजहर को भगोड़े के तौर पर शामिल किया है. FIA अपनी काउंटर टेररिज्म विंग के जरिए मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की रेड बुक तैयार करती है.

मसूद अजहर पर क्या है पाक का दावा?

पाकिस्तान 2021 से यह कहता रहा है कि मसूद अजहर देश छोड़कर अफगानिस्तान भाग गया है. इसके बावजूद उसका नाम पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक मोस्ट वांटेड सूची में मौजूद है. भारत के नजरिए से यह पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान के उस पुराने रवैये को उजागर करता है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा और आतंकियों को लेकर वास्तविक कार्रवाई के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. जैश-ए-मोहम्मद का प्रमुख होने के बावजूद मसूद अजहर वर्षों से पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया तंत्र की पहुंच से बाहर बताया जाता रहा है.

अगले महीने FATF की बैठक

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अक्टूबर में FATF की प्लेनरी बैठक होनी है. पाकिस्तान हालांकि फिलहाल FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में नहीं है. FATF ने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को अपनी बढ़ी हुई निगरानी यानी ‘ग्रे लिस्ट’ से बाहर कर दिया था और जून 2026 की मौजूदा सूची में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है.

एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, दूसरी तरफ भारत के सबसे वांटेड आतंकी सरगनाओं में शामिल मसूद अजहर वर्षों से उसकी पहुंच से बाहर है. अब 70 लाख रुपये का इनाम इस सवाल को और बड़ा कर रहा है कि पाकिस्तान वास्तव में अजहर को पकड़ना चाहता है या सिर्फ अंतरराष्ट्रीय दबाव के सामने कार्रवाई का दिखावा कर रहा है. FIA खुद कहती है कि उसकी काउंटर टेररिज्म विंग आतंकवाद और आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े मामलों की जांच करती है और मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की रेड बुक प्रकाशित करती है.

26/11 हमले से जुड़े 19 नाम रेड बुक में

FIA की अपडेटेड रेड बुक में 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपियों की मदद करने वाले 19 आतंकियों के नाम भी शामिल किए गए हैं. इनमें हमले के लिए आर्थिक मदद देने और हमलावरों को समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हुई नौकाओं के संचालन में कथित तौर पर मदद करने वाले लोग शामिल हैं. इनमें से 17 आतंकियों की तस्वीरें और 26/11 हमले में उनकी कथित भूमिका का विवरण रेड बुक में मौजूद है. वहीं, दो लोगों के मामले में तस्वीरें, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से कथित संबंध और हमले में उनकी भूमिका से जुड़ी जानकारी हटा दी गई है.

तुर्बत के मोहम्मद खान पर कथित तौर पर अल-हुसैनी नाव उपलब्ध कराने का आरोप है. इसी बोट का इस्तेमाल हमलावरों को मुंबई के करीब पहुंचाने के लिए किया गया था. नई लिस्ट में उसका नाम तो है, लेकिन तस्वीर और भूमिका से जुड़ी जानकारी हटा दी गई है. इसी तरह बहावलनगर के अब्दुल रहमान की तस्वीर और कथित LeT लिंक भी नई सूची से हटाए गए हैं.

नाव और फंडिंग से जुड़े आरोपी

रेड बुक में 11 ऐसे LeT आतंकियों के नाम हैं, जिन पर अल-हुसैनी और अल-फौज नौकाओं के जरिए 26/11 के हमलावरों को समुद्र के रास्ते पहुंचाने में मदद करने का आरोप है. इसके अलावा छह लोगों पर हमले के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का आरोप है. इनमें मुहम्मद इफ्तिखार अली पर कथित तौर पर 70,000 पाकिस्तानी रुपये खर्च कर VoIP कनेक्शन की व्यवस्था करने का आरोप है. इसी कनेक्शन के जरिए हमलावरों और उनके हैंडलर्स के बीच बातचीत हुई थी. FIA के मुताबिक 26/11 से जुड़े सभी 17 आरोपी पिछले 18 वर्षों से फरार हैं. हालांकि, भारतीय खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये सभी अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं. उनका आरोप है कि रेड बुक में नाम शामिल करना कार्रवाई का माहौल बनाने की कोशिश भर हो सकती है.

पांच साल में 35% बढ़े मोस्ट वांटेड आतंकी

FIA के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की रेड बुक में शामिल मोस्ट वांटेड आतंकियों की संख्या भी बढ़ी है. 2021 में इस सूची में 1,330 नाम थे जो अब बढ़कर 1,804 हो गए हैं. यानी पांच वर्षों में इसमें करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.