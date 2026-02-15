  • Hindi
  • World Hindi
  • Pakistan Army Chief Asim Munir Security Check In Munich Video Goes Viral

रुकिए, आपकी ID कहां है, सिक्योरिटी चेक में लुटी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की इज्जत, वीडियो वायरल

Asim Munir Security Check: पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अब जर्मनी में अपनी बेइज्जती करा ली है.

Published date india.com Published: February 15, 2026 1:39 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
रुकिए, आपकी ID कहां है, सिक्योरिटी चेक में लुटी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की इज्जत, वीडियो वायरल
(photo credit Video screen grab X/htnworld, for representation only)

Asim Munir Security Check: पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने के लिए मशहूर हैं. ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली करारी हार के बाद वे दुनिया के जिस भी कोने में जाते हैं उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है. जर्मनी की राजधानी म्यूनिख में भी मुनीर के साथ फिर वही हुआ.

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किसी आम अटेंडी जैसा बर्ताव किया गया. यहां तक कि उनसे अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाने को कहा गया. यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को शर्मनाक प्रोटोकॉल का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो करीब 14 सेकंड का है.

क्यों मुनीर गए हैं म्यूनिख

मुनीर को म्यूनिख में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था. पर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस (MSC) में असीम मुनीर की सिक्योरिटी टीम के साथ कथित झड़प हो गई है. इस वीडियो से साबित होता है कि मुनीर और पाकिस्तान की कोई ग्लोबल पहचान और लोकप्रियता नहीं है.

क्या है इस वीडियो में

वीडियो में मुनीर को वेन्यू पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका, और एक महिला ऑफिसर ने कथित तौर पर कहा, रुको तुम्हारी ID कहां है? प्लीज अपना ID कार्ड दिखाओ. सूत्रों ने बताया कि ऑफिसर ने उनके साथ किसी मशहूर हस्ती के बजाय एक “छोटे एस्कॉर्ट” जैसा बर्ताव किया. यहां तक कि उनके फॉर्मल आइडेंटिटी चेक पर जोर दिया गया.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मुनीर को बुलाए जाने का विरोध

जर्मनी में कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने मुनीर को बुलाए जाने की आलोचना की है. उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है. जर्मनी का सिंधी संगठन जेय सिंध मुत्तहिदा महाज़ (JSMM) ने भी वेन्यू के बाहर प्रदर्शन किया है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.