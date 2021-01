इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि उसने सतह से सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो 2,750 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है. लेकिन अब पाकिस्तान के इस दावे की पोल खुलती नजर आ रही है. Also Read - Jammu&Kashmir: पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने दिया तगड़ा जवाब, तीन आतंकियों को मारा

पाकिस्तान के ही एक नेता ने इसके खिलाफ आवाज उठा दी. उन्होंने दावा किया कि यह मिसाइल बलूचिस्तान में जाकर गिर गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. दरअसल बुधवार को पाकिस्तान की मीडिया इकाई आईएसपीआर ने एक बयान जारी कर कहा मिसाइल में परमाणु और परंपरागत आयुध को 2,750 किलोमीटर तक ले जाने की क्षमता है. Also Read - पाकिस्तान: बलूचिस्तान में अपहरण के बाद 11 कोयला खनिकों की गोली मारकर हत्या

लेकिन बलोच नेताओं का कहना है कि ये मिसाइल बलूचिस्तान में जाकर गिरी. बलूच रिपब्लिकन पार्टी के प्रवक्ता शेर मोहम्मद बुगती (Sher Mohammad Bugti) ने अपने ट्वीट कर कहा, ‘पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को लैबोरेट्री में तब्दील कर दिया है. डेरा गाजी खान से सेना द्वारा टेस्ट की गई शाहीन -3 मिसाइल बलूच के मट्ट, डेरा बुगती के रिहायशी इलाकों में आ गिरी. जिसमें कई लोगों के घर तबाह हुए और दो महिलाएं, दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए.’ Also Read - Pakistan की मीडिया का दावा: कभी भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत, बताई ये वजह...

Pakistani army turned Balochistan into a laboratory. Army has tested Shaheen 3 missile which was fired from Dera Ghazi Khan & landed on civilian areas of Matt, Dera Bugti. The missile was tested in the presence of civilians, destroying dozens of homes & injuring several

वहीं एक्टिविस्ट फाजिला बलूच (Fazila Baloch) ने पाकिस्तान आर्मी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तानी सेना के घातक हथियारों के प्रयोगों का केंद्र रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने तीन शाहीन मिसाइलों का परीक्षण किया जो डेरा बुगती में गिरीं, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं.

#MissileAttackinDeraBugti

Balochistan has always been place for experiments of Pakistani army’s deadly weapons. Today they tested 3 Shaheen missiles which landed in Dera Bugti causing so many injuries

1998 Pakistan tested it’s nuclear missile in Chaghi & Here are the results 👇. pic.twitter.com/HkgENJPzYz

