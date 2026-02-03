By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
AK-47 से रॉकेट लॉन्चर तक, बलूच आर्मी को कौन सप्लाई करता है हथियार? इन्हीं से मचा रहे पाकिस्तान में कोहराम
Pakistan Balochistan News: पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुए हमलों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. बलूच लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए इन हमलों में आधुनिक अमेरिकी और रूसी हथियारों का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है.
Balochistan Violence: पाकिस्तान के कई शहरों में एक साथ हुए भीषण हमलों ने न केवल देश को दहला दिया है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है. हर कोई यह सोचकर हैरान है कि आखिर विद्रोहियों के पास इतने आधुनिक हथियार और इतनी सटीक रणनीति कहां से आई?
बलूच विद्रोही संगठन दशकों से सक्रिय हैं, लेकिन हालिया हिंसा का पैमाना यह बताता है कि उनकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है. हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान के लगभग 12 शहरों और कस्बों को एक साथ निशाना बनाया.
एक साथ कई शहरों पर हमला
यह कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हमला था. खबरों के मुताबिक, इन हमलों में 80 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें सुरक्षाकर्मी और आम नागरिक दोनों शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों की मानें तो जवाबी कार्रवाई में 67 विद्रोही भी मारे गए हैं. इन हमलों ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है.
कौन हैं ये बलूच विद्रोही?
बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है. यहां के विद्रोही गुट, जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA), लंबे समय से अपनी आजादी या अधिक अधिकारों की मांग कर रहे हैं.
उनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस और खनिज का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन वहां के लोगों को उनका हक नहीं देती. बलूचिस्तान का इलाका पहाड़ी और काफी कठिन है, जिसका फायदा उठाकर ये विद्रोही गुफाओं और दुर्गम ठिकानों में छिपे रहते हैं.
हथियार कहां से आ रहे हैं?
इतने बड़े हमलों के लिए भारी मात्रा में गोला-बारूद की जरूरत होती है. विशेषज्ञों का मानना है कि बलूच लड़ाकों को हथियार मिलने के मुख्य रूप से दो-तीन रास्ते हैं. पहला पड़ोसी देशों का काला बाजार, पाकिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है. इन सीमाओं पर निगरानी रखना बहुत मुश्किल है. माना जाता है कि ईरान और अफगानिस्तान के अवैध बाजारों से हथियारों की तस्करी होकर बलूचिस्तान पहुंचती है.
अमेरिकी हथियारों का साया
साल 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकली, तो वे वहां बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार छोड़ गए थे. अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में अंदेशा जताया गया है कि वे हथियार अब आतंकियों और विद्रोही गुटों के हाथ लग चुके हैं. इसके अलावा बलूच लड़ाकों के पास अक्सर रूसी मूल के हथियार भी देखे जाते हैं, जो दशकों से इस क्षेत्र में मौजूद हैं.
कौन-से घातक हथियारों का हो रहा इस्तेमाल?
रिपोर्ट्स के अनुसार, बलूच विद्रोहियों के पास अब ऐसे हथियार हैं जो आमतौर पर किसी देश की नियमित सेना के पास होते हैं. इनमें शामिल हैं- M240B मशीन गन और M16A4 राइफल- ये अमेरिकी मूल के घातक हथियार हैं, RPG-7 लॉन्चर- यह टैंक और गाड़ियों को उड़ाने में सक्षम हैं, आधुनिक स्नाइपर राइफल्स- जिनका इस्तेमाल दूर से सटीक निशाना लगाने के लिए किया जा रहा है.
स्थानीय नेटवर्क है असली ताकत
सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि बलूच विद्रोहियों की असली ताकत उनका स्थानीय नेटवर्क है. उन्हें अपने इलाके के चप्पे-चप्पे की जानकारी है. पहाड़ी रास्तों में छिपना उनके लिए आसान है, जबकि भारी सैन्य साजो-सामान के साथ वहां पहुंचना सेना के लिए चुनौतीपूर्ण होता है. इसके अलावा, स्थानीय आबादी के एक छोटे हिस्से का मौन समर्थन भी उन्हें खुफिया जानकारी जुटाने में मदद करता है.
पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. बलूच विद्रोहियों के पास बढ़ते आधुनिक हथियार और उनका समन्वित नेटवर्क यह संकेत देता है कि आने वाले समय में यह संघर्ष और भी हिंसक हो सकता है.
