पकिस्तान में तबाही मचाने वाली ये दो बलूच महिलाएं कौन? मुस्कुराते हुए PAK आर्मी पर बरसाती रहीं गोलियां, BLA ने जारी किए फोटो

Balochistan News: बलूचिस्तान में जारी खूनी संघर्ष के बीच हवा बलूच और आसिफा मेंगल जैसे नाम चर्चा का विषय बने हुए हैं. ये वे महिला आत्मघाती हमलावर हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया.

Published: February 3, 2026 9:01 AM IST
By Gaurav Barar
Balochistan News: पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर प्रांत, बलूचिस्तान, इस समय भीषण हिंसा की आग में झुलस रहा है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का नाम दिया है.

इस बार के हमलों की सबसे चौंकाने वाली बात महिला आत्मघाती हमलावरों (फिदायीन) की बढ़ती भागीदारी है, जिसने पाकिस्तानी सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया है. BLA ने हालिया हमलों के बाद दो महिला हमलावरों की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं, जिन्होंने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया.

कौन हैं ये महिला हमलावर?

आसिफा मेंगल- 24 साल की आसिफा मेंगल, जो बलूचिस्तान के नोशकी की रहने वाली थी, ने 2 अक्टूबर, 2022 को अपने 21वें जन्मदिन पर BLA की मजीद ब्रिगेड में शामिल होने का फैसला किया था. वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से थी और उसके पिता मोहम्मद इस्माइल एक साधारण नागरिक थे. जनवरी 2024 में उसने फिदायीन बनने की शपथ ली और हाल ही में नोशकी में स्थित पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर पर आत्मघाती हमला किया.

हवा बलूच (कॉल साइन: ड्रोशुम)- हवा बलूच का मामला और भी दिलचस्प है. सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने से पहले हवा एक लेखिका और बुद्धिजीवी थीं. उनके पिता भी वर्षों पहले बलूच आंदोलन के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ते हुए मारे गए थे. हवा ने ग्वादर फ्रंट पर ऑपरेशन का नेतृत्व किया.

हवा बलूच का आखिरी संदेश

BLA द्वारा जारी एक वीडियो में हवा बलूच पाकिस्तानी सेना पर गोलियां चलाते हुए नजर आती हैं. वीडियो में उन्होंने लाल और नीले रंग का कुर्ता और BLA के लोगो वाली टोपी पहनी है. वह कैमरे पर बेहद आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, “बलूच देश, आज तुम्हारी एक बहन पंजाबी सेना (पाकिस्तानी सेना) का सामना कर रही है. अब आप लोगों को साहस के साथ बाहर आना चाहिए.”

जब उनके साथी ने उनसे पूछा कि जंग कैसी लग रही है, तो हवा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, “युद्ध मजेदार है.” उन्होंने पाकिस्तानी सेना को कायर बताते हुए चुनौती दी कि वे सामने आकर लड़ें. वीडियो के अंत में उनकी खून से सनी लाश दिखाई देती है, जो इस संघर्ष की भयावहता को दर्शाती है.

दावों का विरोधाभास

इस खूनी जंग में मौतों के आंकड़ों को लेकर दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग हैं. BLA का दावा है कि 40 घंटे से अधिक चले हमलों में उन्होंने पाकिस्तान की सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के 200 से अधिक जवानों को मार गिराया है. उन्होंने कई रणनीतिक ठिकानों और सड़कों पर कब्जा करने का भी दावा किया है.

पाकिस्तान सरकार का पक्ष

दूसरी ओर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और सैन्य प्रवक्ता का कहना है कि उन्होंने विद्रोहियों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है. सेना के मुताबिक, जवाबी कार्रवाई में 145 विद्रोही मारे गए हैं, जबकि सेना के केवल 17 जवान शहीद हुए हैं.

बलूचिस्तान संघर्ष की जड़ क्या है?

बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आबादी के मामले में सबसे छोटा है. यहां गैस और सोने जैसी खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है. बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार और सेना इन संसाधनों को लूट रही है, लेकिन स्थानीय लोगों को बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी और रोजगार भी नहीं मिलता.

चीनी निवेश के आने के बाद से यहां के लोगों में यह डर और बढ़ गया है कि उनकी जमीनें विदेशियों को बेची जा रही हैं. इसी असंतोष ने BLA जैसे उग्रवादी संगठनों को जन्म दिया है, जो अब पाकिस्तान से पूरी तरह आजादी की मांग कर रहे हैं.

बदलती युद्ध नीति

आसिफा मेंगल और हवा बलूच जैसी पढ़ी-लिखी महिलाओं का फिदायीन बनना यह संकेत देता है कि बलूच आंदोलन अब केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह शहरी शिक्षित युवाओं और महिलाओं के बीच भी गहरे तक पैठ बना चुका है. पाकिस्तान के लिए यह स्थिति केवल एक सुरक्षा चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक और सामाजिक विफलता है.

About the Author

Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है.

