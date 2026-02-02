Hindi World Hindi

Pakistan Bangladesh Direct Flights Lashkar E Taiba Terrorists Arrived In Dhaka By Plane Landed In Dhaka

पाकिस्तान-बांग्लादेश दोस्ती के रुझान आने शुरू हुए, पहली ही फ्लाइट से ढाका पहुंचे लश्कर के आतंकी, जानें पूरा मामला

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम चार लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG-342 में सवार थे.

Pakistan-Bangladesh direct flights: 14 साल के लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स फिर से शुरू हो गई हैं. 30 जनवरी को ढाका से बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की एक फ्लाइट पाकिस्तान के कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी. फिर इसी दिन कराची से उड़ी फ्लाइट ढाका पहुंची. लेकिन, अब सामने आया है कि कराची से ढाका पहुंचने वाली सवारियों में लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकी भी थे. इस बात का खुलासा बांग्लादेश के एक स्वतंत्र पत्रकार ने किया है.

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कम से कम चार लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस की फ्लाइट BG-342 में सवार थे. यह आरोप खोजी पत्रकार शाहिदुल हसन खोकन ने लगाया है. हसन खोकन ने बांग्लादेश में आतंकवादी घुसपैठ के लिए यूनुस सरकार के पाकिस्तान को खुश करने वाले रवैये की निंदा की.

Arrival of Lashkar-e-Taiba militants from Pakistan to Bangladesh.

Bangladesh Biman flight ‘BG-342’ landed in Dhaka at 4:20 am on January 30 from Jinnah International Airport in Karachi with 113 passengers. The Lashkar-e-Taiba militants mentioned in the passports arrived in… pic.twitter.com/Qkx4GMxCez — Sahidul Hasan Khokon (@SahidulKhokonbd) January 31, 2026

अपनी पोस्ट में एक्स पर शाहिदुल हसन खोकन ने लिखा, “बांग्लादेश बिमान की फ्लाइट ‘BG-342’ 30 जनवरी को सुबह 4:20 बजे कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 113 यात्रियों के साथ ढाका में उतरी. लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी इसी फ्लाइट से बांग्लादेश आए थे.”

दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं के फिर से शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद लश्कर आतंकियों के ढाका पहुंचने की खबर ऐसे समय आई है जब बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं. इस खुलासे से विवाद खड़ा हो गया है. हसन खोकन ने 30 जनवरी की सुबह ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के यात्रा दस्तावेजों भी सबके सामने रखे.

खोकन ने अपनी पोस्ट में लिखा कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचे हैं. उन्होंने दावा किया कि यह मौजूदा सरकार की लापरवाही और आतंकी गतिविधियों को लेकर निष्क्रियता के कारण बड़ी सुरक्षा खामियों की ओर इशारा करता है.

Add India.com as a Preferred Source

बता दें कि ढाका और कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने के फैसले के बारे में कई अन्य रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं. बांग्लादेशी मीडिया में प्रकाशित कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, हवाई यात्रा शुरू करने के साथ कई विवादास्पद रियायतें भी दी गईं हैं. इसमें पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों, सैन्य कर्मियों और खुफिया ऑपरेटिव के लिए विशेष वीजा छूट और विशेषाधिकार, बांग्लादेशी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी जहाजों के लिए छूट और दोनों देशों के बीच लेनदेन की ढीली जांच शामिल है.

इस खबर के सामने आने के बाद यह चिंता बढ़ गई है कि अब सिविलियन विमानों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए कवर के तौर पर किया जा सकता है. लश्कर-ए-तैयबा एक UN द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन है जो 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों और कई अन्य हमलों के लिए ज़िम्मेदार है. इसका सरगना हाफिज सईद भारत में मोस्ट वांटेड है. रिपोर्ट में कहा गया है कि LeT के संस्थापक हाफित सईद के करीबी सहयोगी और पाकिस्तान के मरकज़ी जमीयत अहले-हदीस के जनरल सेक्रेटरी इब्तिसाम इलाही ने भी इससे पहले बांग्लादेश का दौरा किया था.