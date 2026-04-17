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ब्रिटेन में पहचान बदलकर रह रहे पाकिस्तानी-बांग्लादेशी लोग, क्या चल रही है कोई बड़ी प्लानिंग?
ब्रिटेन में शरण पाने के लिए कुछ लोग नकली सबूत और कहानियों के जरिए UK asylum सिस्टम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं. आइए जानते हैं ये पूरी खबर क्या है?
ब्रिटेन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले प्रवासी, खुद को LGBTQ समुदाय का सदस्य बताकर रिफ्यूजी स्टेटस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको शायद ये बात न पता हो, लेकिन ब्रिटेन में ऐसे लोगों को शरण मिल सकती है जिन्हें अपने देश में जान का खतरा हो और ये लोग शायद इसी नियम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं.
कैसे काम कर रहा ये पूरा नेटवर्क?
इस पूरे मामले में एक तरह की शैडो इंडस्ट्री बन गई है, जहां कुछ लोग पैसे लेकर फर्जी कहानियां बनाते हैं. इसमें कुछ लॉ फर्म्स और सलाहकार के शामिल होने की भी सूचना है, जो प्रवासियों को यह सिखाते हैं कि कैसे अपने केस को मजबूत दिखाना है. BBC की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह लोग नकली डॉक्यूमेंट्स जैसे लेटर्स, फोटो और मेडिकल रिपोर्ट्स तक तैयार करवा देते हैं, ताकि उनका दावा असली लगे.
फर्जी कहानियां बुनकर सबूत इकट्ठा करना
इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अहम हिस्सा होता है – कहानी बनाना. कुछ लोग खुद को समलैंगिक बताकर यह दावा करते हैं कि अगर वे अपने देश लौटेंगे, तो उनकी जान को खतरा है. कहानी सुनने में सच लगे इसके लिए वे डॉक्टरों के पास जाकर डिप्रेशन या अन्य समस्याओं का नाटक करते हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं. कुछ मामलों में तो झूठे HIV पॉजिटिव होने तक का दावा किया गया है, ताकि कैसे भी करके शरण मिल जाए.
चल रहे फर्जी ग्रुप्स और मीटिंग्स
जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ फर्जी संगठन और समूह बनाए गए हैं, जो खुद को LGBTQ सपोर्ट ग्रुप बताते हैं. इन ग्रुप्स के जरिए लोग अपने केस को मजबूत करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं.. रिपोर्ट्स के अनुसार, कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. लेकिन दावा किया गया कि उनमें से कई वास्तव में LGBTQ समुदाय से नहीं थे, बल्कि सिर्फ दिखावे के लिए वहां मौजूद थे.
इन सबके पीछे क्या वजह है?
आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में समलैंगिकता को स्वीकार नहीं किया जाता. ऐसे में कुछ लोग इस स्थिति का इस्तेमाल विदेशों में शरण पाने के लिए कर रहे हैं. यह मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे? इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा.
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