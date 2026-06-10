Breaking NEWS: पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की एयरस्ट्राइक, 11 मासूम बच्चों समेत 13 की मौत, आतंक के खिलाफ कार्रवाई?

पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में किए गए हवाई हमलों में 13 लोगों की मौत का दावा किया गया है तालिबान प्रशासन का कहना है कि मृतकों में 11 बच्चे शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है.

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पाकिस्तान के पीएम शहबाज (image IANS)

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में हवाई हमले किए.

तालिबान के अनुसार 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं.

अफगान प्रशासन ने हमले को “मानवीय अपराध” और हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया.

दोनों देशों के बीच टीटीपी और सीमा सुरक्षा को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है.

पाकिस्तानी ने अफगानिस्तान पर हमला किया है. अफ़गानिस्तान के कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 बच्चे, एक महिला और एक बुज़ुर्ग व्यक्ति शामिल थे. अफ़गान तालिबान प्रशासन ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इन्हें “मानवीय अपराध” और अफ़गानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन बताया.पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच कई महीनों से जानलेवा लड़ाई चल रही है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं. यह लड़ाई फरवरी के आखिर में तब शुरू हुई जब अफ़ग़ानिस्तान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों के जवाब में पाकिस्तान पर सीमा-पार हमला किया. पाकिस्तान का आरोप है कि अफ़ग़ानिस्तान उन उग्रवादियों को पनाह देता है जो पाकिस्तान के अंदर जानलेवा हमले करते हैं, खासकर पाकिस्तानी तालिबान, जिसे ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ या TTP के नाम से जाना जाता है. यह गुट अफ़ग़ान तालिबान से अलग है, लेकिन उसका सहयोगी है. अफ़ग़ान तालिबान ने 2021 में अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं की अफरातफरी भरी वापसी के बीच सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से अफ़ग़ानिस्तान पर शासन किया है. काबुल इस आरोप से इनकार करता है.

इस साल सैकड़ों लोग मारे जा चुके

reuters.com के मुताबिक पाकिस्तान की सेना की तरफ से अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में हवाई किए गए उस संघर्ष का नया दौर है जिसमें इस साल सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं. इन हमलों में अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया गया और कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में आम नागरिकों के घरों पर बम गिराए गए.

पाकिस्तानी सेना या सरकार की ओर से तुरंत कोई बयान नहीं आया, लेकिन सुरक्षा अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि इस्लामाबाद ने उन जगहों पर हवाई हमले किए हैं जिन्हें वे “पाकिस्तानी उग्रवादियों के ठिकाने और दूसरी सुविधाएं” बताते हैं, जिनका इस्तेमाल वे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं.

काबुल पर उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप

पाकिस्तान ने काबुल पर उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है, जिनके बारे में उसका कहना है कि वे पाकिस्तान में हमलों की साजिश रचते हैं. तालिबान ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि पाकिस्तान में चरमपंथ एक अंदरूनी समस्या है. हिंसा के फिर से शुरू होने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लड़ाई में लंबे समय से चली आ रही शांति के भंग होने का खतरा पैदा हो गया है. ये दोनों देश कभी सहयोगी थे लेकिन अब दुश्मन बन गए हैं और फरवरी में इनके बीच कई सालों की सबसे भीषण लड़ाई हुई थी.