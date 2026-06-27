Breaking News: पाकिस्तान में सुबह खौफनाक झटका, कई शहर हिले.. लोग सड़कों पर, 5.4 तीव्रता का भूकंप

Breaking News: पाकिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार शनिवार, 27 मई की सुबह पाकिस्तान में 5.4 तीव्रता का भूकंप आया. अभी तक किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है. EMSC के मुताबिक, भूकंप ज़मीन से 35 किलोमीटर (22 मील) की गहराई पर आया.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 27, 2026, 9:41 AM IST
पाकिस्तान में भूकंप की खबर (image: file)
पाकिस्तान में भूकंप की खबर (image: file)

Pakistan Earthquake: पाकिस्तान के कई इलाकों में शनिवार, 27 मई 2026 की सुबह भूकंप महसूस किया गया, इसकी तीव्रता 5.4 मापी गई. geo.tv के मुताबिक, भूकंप की वजह से लोगों में हलचल मच गई, लेकिन किसी भी तरह के जान-माल का नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है. यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सिस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) और पाकिस्तान मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (PMD) के अनुसार, भूकंप की तीव्रता 5.4 थी.इस भूकंप का केंद्र हिंदूकुश पर्वतीय क्षेत्र (अफगानिस्तान) में था. गहराई करीब 215 किलोमीटर बताई गई, जिसकी वजह से झटके दूर-दूर तक महसूस हुए लेकिन नुकसान कम हुआ. geo.tv के मुताबिक, झटके खैबर पख्तूनख्वा (KP), इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कई जिलों में महसूस किए गए. पेशावर, स्वात, मनसेहरा, एबटाबाद, मुल्तान समेत 15 से ज्यादा जिलों में लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

भूकंप की गहराई ज्यादा होने से इमारतों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा. स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है. पाकिस्तान भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में है क्योंकि यह इंडियन और यूरेशियन टेक्टॉनिक प्लेट्स के बीच स्थित है. ऐसे मध्यम भूकंप यहां आम हैं, लेकिन गहरे फोकस वाले झटके अक्सर कम नुकसान पहुंचाते हैं.

और पढ़ें: पाकिस्तान में भूकंप के जोरदार झटके, मची अफरा-तफरी, रिक्टर स्केल पर 5.2 रही तीव्रता

लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे शांत रहें और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. आफ्टरशॉक्स की भी संभावना बनी रहती है. पाकिस्तान सरकार और स्थानीय प्रशासन ने निगरानी बढ़ा रखी है.

खबर अभी अभी आई है, बढ़ाई जा रही है…

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.