Pakistan Crisis LIVE Update : पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने के मामले पर आज भी सुनवाई हो रही है. ऐसे में नेताओं से लेकर पत्रकारों तक जमावड़ा लगा हुआ है. सियासी तनातनी के बीच एक मौका ऐसा भी आया, जब वहां मौजूद पत्रकारों और नेताओं के बीच जोरदार बहस होने लगी. इस बहस का वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में पाकिस्तानी पत्रकार, PTI नेता से नाराज नजर आ रहे हैं और लगातार उनसे माफी मांगने की अपील कर रहे हैं, जिसके जवाब में फवाद चौधरी लगातार डांटते हुए कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ.Also Read - Sri Lanka Crisis: आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया बड़ा ऐलान

प्राप्त जानकारी के अनुसार, फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी पत्रकार मतिउल्लाह जन के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. जिसके बाद वहां मौजूद पत्रकार नाराज हो गए और फवाद चौधरी से माफी की अपील करने लगे. Also Read - UP News: अलीगढ़ में प्रशासन के खिलाफ लोगों का अनोखा प्रदर्शन, अपने ही वाहन में लगा दी आग

Shameful attitude of #FawadChaudhry

Heated argument between #journalists and #PTI leaders @fawadchaudhry outside the #Pakistani Supreme Court.#imrankhan pic.twitter.com/yD2WVhmJz7

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 6, 2022