Pakistan Crisis: यूएई से यूं भीख मांगा पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने, बोले- कर्ज मांगते हुए शर्म आ रही, लेकिन...Viral Video

Pakistan Crisis: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे संयुक्त अरब अमीरात से कर्ज मांगते दिख रहे हैं. इसका का जिक्र करते हुए पीएम शहबाज वीडियो में बता रहे हैं कि यूएई (UAE) की यात्रा के दौरान उन्हें अपने देश के लिए कर्ज मांगना पड़ा है और करने के लिए उस वक्त उन्हें किस मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा है. बता दें कि पाकिस्तान अभी महंगाई के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है.

पाक के पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो वायरल

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे यूएई से देश के लिए कर्ज मांगते हुए अपनी मानसिक स्थति का जिक्र कर रहे हैं. शहबाज शरीफ बताया है कि, ” मैं दो दिन पहले संयुक्त अरब अमीरात से होकर आया हूं. वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद बड़ी ही मोहब्बत से पेश आए. मैंने पहले तय किया था कि मैं उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई और यूएई के राष्ट्रपति से कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म आ रही है लेकिन मेरी मजबूरी है. हमें एक अरब डॉलर का कर्ज और दे दें”.