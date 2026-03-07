  • Hindi
पाकिस्तान में कितने रुपये लीटर है पेट्रोल-डीजल? 55 रुपये बढ़ी कीमत- नया रेट जानकर हिल जाएंगे!

Pakistan Petrol-Diesel price hike: ईरान के खिलाफ इजरायल-अमेरिका के जंग का असर दुनिया के अलग-अलग कोने में दिखने शुरू हो गए. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में 55 रुपये प्रति लीटर की भारी वृद्धि की है. 7 मार्च 2026 से पाकिस्तान में पेट्रोल 321.17 रुपये और डीजल 335.86 रुपये प्रति लीटर मिलेगा.

पाकिस्तान में 55 रुपये उछला प्रेट्रोल-डीजल, जानें कितनी हुई नई कीमतें

Pakistan Crude Oil price hike: मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ते तनाव और ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की ऐतिहासिक बढ़ोतरी कर दी है.

नया रेट जान चौंक जाएंगे आप!

शुक्रवार के दिन पाकिस्तान के  पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन नई कीमतों की घोषणा की. 7 मार्च 2026 से लागू होंगी.

  • पेट्रोल (Motor Spirit): 266.17 रुपये से बढ़कर अब 321.17 रुपये प्रति लीटर हो गया.
  • हाई स्पीड डीजल (HSD): 280.86 रुपये से बढ़कर अब 335.86 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है.
Paksitan ministry of energy

पाकिस्तान में बढ़ी तेल की कीमतें पेट्रोलियम मंत्री ने ये भी दावा किया कि  शहबाज शरीफ अंतरराष्ट्रीय कीमतों के इस बोझ को जनता पर डालने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में 50 से 70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण ऑटोमैटिक पास-थ्रू सिस्टम को रोकना मुमकिन नहीं था. बता दें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) के दाम 6.35% बढ़कर 90.83 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड लगभग 10% की बढ़त के साथ 88.96 डॉलर पर पहुंच गए. इसी वैश्विक उछाल को आधार बनाकर पाकिस्तान सरकार ने कीमतों में यह भारी वृद्धि की है.

क्यों बढ़ी इतनी कीमतें?

तेल की कीमतें बढ़ने को लेकर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने स्पष्ट किया कि ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष का असर पूरे क्षेत्र में फैल गया है. अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) से होने वाली सप्लाई बाधित होने की आशंका के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड और WTI की कीमतों में 6% से 10% तक का उछाल देखा गया है.

जमाखोरों पर कार्रवाई के निर्देश

पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी गईं. कीमतें बढ़ने की आहट मिलते ही पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत और जमाखोरी की खबरें आने लगी थीं. इन खबरों पर संज्ञान लेते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देशभर में जमाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के आदेश दिए हैं, जो पेट्रोल पंप कृत्रिम कमी पैदा कर रहे हैं, उनके लाइसेंस रद्द करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

