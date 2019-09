कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू युवती होस्टल के कमरे में मृत मिली है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक लरकाना जिले के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा नम्रिता चंदानी सोमवार को अपने पलंग पर पड़ी मिली, उसके गले में रस्सी बंधी थी. उसका कमरा भीतर से बंद था.

Pakistan: Body of a girl, Namrita Chandani found with a rope tied to her neck in Ghotki, Sindh. Dr Vishal Sundar, her brother says, “There are marks on other parts of her body too, like a person was holding her. We are a minority, please stand up for us.” pic.twitter.com/1EJYKD5MAy

— ANI (@ANI) September 17, 2019