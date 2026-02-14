  • Hindi
'नकली भिखारियों' की वजह से हो रहे बदनाम! पाकिस्तानी रक्षामंत्री का संसद में छलका दर्द, बताया- खाड़ी देश क्यों बैन कर रहें?

Pakistan Beggar Mafia News: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया कि पाकिस्तान में भीख मांगना अब गरीबी के कारण मजबूरी नहीं, बल्कि एक संगठित पेशा (Organized Profession) बन चुका है. 

Pakistani Defense Minister Khawaja Asif
पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद छलका दर्द ( इमेज AI से है)

Pakistani defense minister Khawaja Asif on Beggars: पाकिस्तान इस समय न केवल आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को भिखारी माफिया ने भारी नुकसान पहुंचाया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद स्वीकार किया है कि देश के संगठित भिखारी गिरोहों के कारण सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिए हैं.

भीख मांगना मजबूरी नहीं, एक ‘संगठित पेशा’

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद और सोशल मीडिया के माध्यम से एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भीख मांगना अब गरीबी के कारण मजबूरी नहीं, बल्कि एक संगठित पेशा (Organized Profession) बन चुका है. माफिया बाकायदा अनुबंध पर महिलाओं, बच्चों और यहां तक कि नकली दिव्यांगों की भर्ती करते हैं. इन लोगों को ‘एक्सपोर्ट’ करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि खाड़ी देशों में जाकर कैसे भीख मांगनी है.

खाड़ी देशों ने लगाया वीजा पर ‘अनिश्चितकालीन बैन’

इस भिखारी माफिया की हरकतों का सबसे बड़ा खामियाजा आम पाकिस्तानी नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है. खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तान के लगभग 30 शहरों के निवासियों के लिए वीजा पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है. बैन के फैसले में कहा गया कि पाकिस्तानी नागरिक वीजा लेकर आते हैं और फिर आपराधिक गतिविधियों या भीख मांगने में संलिप्त हो जाते हैं.

भीख मांगकर खड़ी कर ली आलीशान कोठियां

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला देते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि फैसलाबाद जैसे शहरों में भिखारी परिवारों ने भीख मांगकर करोड़ों की संपत्ति और आलीशान कोठियां बना ली हैं. एक भिखारी बच्चे ने खुलासा किया कि वह और उसके भाई मिलकर रोजाना करीब 12,000 पाकिस्तानी रुपये कमा लेते हैं. यह कमाई किसी उच्च अधिकारी की सैलरी से भी कहीं अधिक है.

ख्वाजा आसिफ ने यह भी स्वीकार किया कि इस गोरखधंधे में एयरपोर्ट स्टाफ, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के बिना हजारों भिखारियों को विदेश भेजना संभव नहीं है. 2019 से 2025 के बीच भीख मांगने के आरोप में करीब 7,800 पाकिस्तानियों को विदेश से डिपोर्ट (देश निकाला) किया जा चुका है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब पाकिस्तान सरकार इन लोगों के पासपोर्ट रद्द करने जैसे सख्त कदम उठा रही है.

पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि पर संकट

रक्षा मंत्री का दर्द संसद में तब झलका जब उन्होंने कहा कि इन माफियाओं ने पाकिस्तान के पासपोर्ट की कीमत कौड़ियों के भाव कर दी है. दुनिया के अन्य देश अब पाकिस्तानियों को शक की निगाह से देखते हैं. उमराह या टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग वहां की सड़कों पर भीख मांगते पकड़े जाते हैं, जिससे देश की भारी किरकिरी होती है.

