By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
'भारत से मार खाकर पैसे कमा रहा पाकिस्तान...' रक्षा मंत्री ख्वाजा ने बताया-ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे बढ़ी कमाई, नहीं चाहिए IMF से लोन
Pakistan: रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पिछले साल भारत के साथ मिलिट्री टकराव के बाद पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में बढ़ोतरी देखने को मिली है.
Pakistan: पाकिस्तान भारत से मिली हर जंग में हार कर भी खुद को बेशर्मों की तरह विजेता की तरह पेश करता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान का यही हाल है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत के साथ भिड़ंत से उनके देश का फायदा हुआ है.
बढ़ गई फाइटर प्लेन की सेल
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल भारत के साथ चार दिन के मिलिट्री टकराव के बाद पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट के ऑर्डर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह बयान तब आया जब बांग्लादेश के एक हाई-लेवल डिफेंस डेलिगेशन ने पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की. इस बैठक में JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की संभावित बिक्री पर चर्चा की गई.
पाकिस्तान और चीन मिलकर बनाते हैं JF-17
बता दें कि पाकिस्तान चीनी कंपनी के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 को कम कीमत वाले मल्टी-रोल फाइटर के तौर पर मार्केट करता है और खुद को ऐसे सप्लायर के तौर पर पेश किया है जो एयरक्राफ्ट दे सकता है. पिछले एक दशक में यह पाकिस्तान एयर फोर्स (PAF) की रीढ़ बन गया है.
IMF से लोन नहीं लेगा पाकिस्तान
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर JF-17 के ये ऑर्डर पूरे हो जाते हैं, तो इससे देश की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) पर निर्भरता खत्म हो सकती है. रक्षा मंत्री आसिफ ने पाकिस्तान के जियो न्यूज चैनल से कहा, अभी, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं, वे काफी अहम हैं क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट का टेस्ट हो चुका है. हमें वे ऑर्डर मिल रहे हैं, और यह मुमकिन है कि छह महीने बाद हमें IMF की भी जरूरत न पड़े.
पाकिस्तान का झूठा दावा
पिछले साल मई में भारत के साथ मिलिट्री संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की ओर से इस्तेमाल किए गए फाइटर जेट सुर्खियों में आए. इस्लामाबाद ने दावा किया कि उसने छह भारतीय एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, जिसमें फ्रांस में बने राफेल जेट भी शामिल थे. हालांकि पाकिस्तान का यह दावा झूठा था और भारतीय सेना ने बताया कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जेट गिरे थे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें