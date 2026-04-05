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क्या कंगाल होने वाला है पाकिस्तान? ईरान-इजरायल जंग के बीच आई बड़ी आफत
Pakistan Saudi Debt News: आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका सामने आया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच यूएई का यह सख्त रुख पाकिस्तान के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार के लिए खतरे की घंटी है.
Pakistan News: पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए एक नई और बेहद डरावनी खबर आई है. इसे आप कंगाली में आटा गीला होना कह सकते हैं. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तान को दिए गए अपने 2 अरब डॉलर (लगभग 16,500 करोड़ रुपये) का कर्ज तुरंत वापस मांग लिया है.
मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के तनाव के बीच, यूएई का यह फैसला पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है. जानिए यह पूरा मामला क्या है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं.
किस तरह का कर्ज और क्यों वापस मांगा गया?
दरअसल, यह पैसा यूएई ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक में एक सेफ डिपॉजिट के तौर पर रखा था. इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान के गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को सहारा देना था ताकि उसकी करेंसी पूरी तरह न गिर जाए.
अब तक नियम यह था कि हर साल यूएई इस कर्ज की समय सीमा को आगे बढ़ा देता था, जिससे पाकिस्तान को तुरंत पैसे लौटाने की चिंता नहीं होती थी. लेकिन इस बार कहानी बदल गई है. खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात को देखते हुए यूएई ने अपनी रकम इसी महीने के अंत तक वापस मांग ली है और इसे आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है.
ब्याज का भारी बोझ और समय की कमी
हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान इस जमा राशि पर मुफ्त में सहारा नहीं ले रहा था, बल्कि वह इस पर 6 प्रतिशत का भारी ब्याज भी चुका रहा था. इस कर्ज की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो गई थी. इसे पहले एक महीने और फिर दो महीने के लिए बढ़ाकर 17 अप्रैल तक किया गया था. अब यूएई ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इसे और समय नहीं देगा.
पाकिस्तान के लिए मुसीबत इसलिए बड़ी है क्योंकि उसे इस साल कुल 12 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को रोल-ओवर (समय सीमा बढ़वाना) करवाना था. इसमें सऊदी अरब के 5 अरब और चीन के 4 अरब डॉलर भी शामिल हैं. अगर यूएई ने पैसा वापस लिया, तो बाकी देश भी अपने हाथ खींच सकते हैं.
कितना कर्ज चुका सकता है पाक?
पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, आज की तारीख में पाकिस्तान के पास कुल 21 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है. तकनीकी तौर पर देखें तो पाकिस्तान 2 अरब डॉलर चुका तो सकता है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी रकम खजाने से बाहर जाने का मतलब है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आईसीयू में पहुंच जाना.
अगर खजाना खाली हुआ, तो पाकिस्तान को पेट्रोल, डीजल और जरूरी दवाइयां आयात करने में भी लाले पड़ जाएंगे. ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचेगा, फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने हाथ फैलाना और उनकी कड़ी शर्तें मानना.
क्या पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है?
आर्थिक जानकारों का मानना है कि यूएई का यह कदम एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है. यानी अगर एक देश ने अपना पैसा वापस मांगा, तो सऊदी अरब और चीन जैसे अन्य कर्जदाता देश भी अपना भरोसा खो सकते हैं और अपने पैसे की मांग कर सकते हैं.
पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों (यूएई और सऊदी) को कैसे मनाए. अगर वह नाकाम रहा, तो पाकिस्तान के पास खुद को दिवालिया घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ हफ्ते उसकी साख और अस्तित्व की लड़ाई जैसे होने वाले हैं. विदेशी कर्ज का यह जाल अब उसके गले की फांस बनता जा रहा है.
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